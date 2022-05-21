Aşçılar unutulmaya yüz tutmuş lezzetler için yarışıyor - Son Dakika
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Aşçılar unutulmaya yüz tutmuş lezzetler için yarışıyor

21.05.2022 16:15

Konya'da Ecdat Sofrası Yemek Yarışması ve Geleneksel Konya, Selçuklu ve Mevlevi Mutfağı etkinliği başladı.

Konya'da Ecdat Sofrası Yemek Yarışması ve Geleneksel Konya, Selçuklu ve Mevlevi Mutfağı etkinliği başladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Konya Aşçılar Derneği'nin Ecdat Parkı'nda düzenlediği etkinliğin ilk gününde 40 yarışmacı, hünerlerini sergiledi.

Bir saatlik sürede yaptıkları yemekleri jürinin beğenisine sunan yarışmacılardan dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Konya Aşçılar Derneği Başkanı Yılmaz Seçim, gazetecilere Selçuklu ve Mevlevi mutfağının, dünyanın en zenginlerinden olduğunu söyledi.

"Unutulmuş yemekler yeniden tadılacak"

Bu kültürü yeniden tanıtmak için Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yemek yarışması düzenlendiğini aktaran Seçim, "Bugün Konya mutfağında unutulan veya çok daha az yapılan yemekleri tanıtmayı amaçlıyoruz. Selçuklu ve Mevlevi mutfağının merkezi olmasından dolayı da bunu da tanıtmaya çalışacağız. Bugün, unutulmuş yemekler yeniden tadılacak." diye konuştu.

80 yarışmacı katıldı

Seçim, Konya'nın tarihi Sille Mahallesi'ne özgü "gıliç" yemeğinin dikkati çeken lezzetlerden olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Sille mutfağına özgü ve hala Ermenilerin yaptığı bir yemek çeşidi. Ermenilerin mutfak kültürüne ait. Mevlevi mutfağından 'zülviye' yemeği de bir yarışmacımız tarafından tercih edildi. Günümüzde unutulan bir yemekti şimdi yeniden yapılmaya başlanacak. Etkinlikte Selçuklu, Mevlevi, Osmanlı ve Konya mutfağını yeniden harmanladık. Alana profesyonel bir mutfak kuruldu. İki gün sürecek etkinlikte ev hanımları, gastronomi öğrencileri, aşçılar ve şeflerden oluşan 80 yarışmacı katılıyor."

Aşçılar unutulmaya yüz tutmuş lezzetler için yarışıyor
Aşçılar unutulmaya yüz tutmuş lezzetler için yarışıyor
Aşçılar unutulmaya yüz tutmuş lezzetler için yarışıyor
Aşçılar unutulmaya yüz tutmuş lezzetler için yarışıyor

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Yemek Tarifi, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

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