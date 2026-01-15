ASELSAN Gaziantep'te Toplantı - Son Dakika
15.01.2026 17:45
ASELSAN ve Gaziantep Sanayi Odası'nın iş birliğiyle Elektromekanik Sanayi için toplantı yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası ile ASELSAN iş birliğinde Gaziantep'te kurulumu devam eden ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurulum süreci, teknik altyapı çalışmaları ve gelecek dönem planlamaları değerlendirildi.

Toplantıda yapılan görevlendirmeler kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi üstlenirken; Yönetim Kurulu Üyeleri ise Yiğitcan Konukoğlu, Mustafa Kamanlı ve İsmail Kökbıyık oldu.

Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, tesisin kurulum sürecindeki mevcut durum, devam eden teknik ve altyapı hazırlıkları, üretim aşamalarına yönelik planlamalar, savunma sanayiine yönelik teknolojik altyapı ihtiyaçlarını ve ileri teknoloji üretimi için hedeflenen yapı kapsamlı şekilde ele alındı.

ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hayata geçmesinin, savunma sanayi ve ileri teknoloji üretiminde bölge için yeni bir dönemi başlatacağı, şehrin teknoloji altyapısını güçlendireceği ve Gaziantep'in bu alandaki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşıyacağı ifade edildi.

Toplantı, kurulum sürecinin planlanan takvime uygun şekilde devam etmesi, teknik hazırlıkların hızlandırılması ve ASELSAN'ın Gaziantep'teki yapılanmasının şehrin yüksek teknoloji vizyonuna güçlü katkı sağlayacak adımlarla sürdürülmesi yönünde görüş ve önerilerle tamamlandı.

Bununla birlikte, Slip Ring üretimine yönelik planlanan yatırım kapsamında ortaklık sürecine dahil olacak firmalarla Gaziantep Sanayi Odası'nda istişare toplantısı gerçekleştirilerek yatırım ve üretim süreci, ihtiyaçlar ve iş birliğine dair konularda bilgi paylaşımında bulunuldu.

Firmalarla yapılan toplantının ardından ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. heyeti ve firma yetkilileri, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırım yerinde incelemelerde bulundu. Kurulum sürecine yönelik fizibilite, teknik ihtiyaçlar ve üretim altyapısına dair başlıklar yerinde değerlendirilerek sürecin etkin bir şekilde ilerlemesi için ihtiyaç duyulan aşamalar ele alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

