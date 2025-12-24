ASES 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Samsun'da Başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde 3 seri deneme ile madalya atışları yapıldı.

Turnuva 28 Aralık Pazar günü sona erecek.