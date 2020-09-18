Eflani'de asfalt çalışması - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından altyapısı tamamlanan köy grup yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin altyapı çalışmalarını tamamlayıp asfalt serme işlemine başladığı Eflani ilçesi Aday-Çamyurt grup yolunda devam eden çalışmaları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis üyeleri Mesut Aydın ve Ahmet Koç ile AK Parti Eflani İlçe Başkanı Muhammet Ersin Cebeci yerinde inceledi.

Uzun, yaptığı açıklamada, ilçe bazlı asfalt çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin elverişli mevsim şartlarına göre hızlı ve yoğun tempoda asfalt çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uzun, "Plan ve programlar dahilinde belirlenen hedefe bu yılda ulaşacağız. Şu anda ekiplerimiz 5,6 kilometre asfalt çalışması yapılacak olan Eflani Aday-Çamyurt grup yolunun 3,55 kilometrelik kısmını tamamladı. İnşallah buradaki çalışmamızı belirlediğimiz tarihte bitirip diğer grup yollarının asfaltlama çalışmasına başlayacağız." dedi.

Uzun, yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.