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Asfaltın Kralları

7 saat önce

Filmin Fragmanı "Asfaltın Kralları"İSTANBUL - Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Asfaltın Kralları, 1966 yılında, gerek araç gerek sürücü için büyük bir dayanıklılık gerektiren meşhur Le Mans yarışında Ferrari'yi alt edecek bir araç tasarımı için Ford tarafından bir...

Filmin Fragmanı "Asfaltın Kralları"

İSTANBUL - Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Asfaltın Kralları, 1966 yılında, gerek araç gerek sürücü için büyük bir dayanıklılık gerektiren meşhur Le Mans yarışında Ferrari'yi alt edecek bir araç tasarımı için Ford tarafından bir araya getirilen otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ile sürücü Ken Miles'ın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

Asfaltın Kralları

Matt Damon, Le Mans, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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