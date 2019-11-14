Asfaltın Kralları
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Filmin Fragmanı "Asfaltın Kralları"İSTANBUL - Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Asfaltın Kralları, 1966 yılında, gerek araç gerek sürücü için büyük bir dayanıklılık gerektiren meşhur Le Mans yarışında Ferrari'yi alt edecek bir araç tasarımı için Ford tarafından bir...
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Filmin Fragmanı "Asfaltın Kralları"
İSTANBUL - Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Asfaltın Kralları, 1966 yılında, gerek araç gerek sürücü için büyük bir dayanıklılık gerektiren meşhur Le Mans yarışında Ferrari'yi alt edecek bir araç tasarımı için Ford tarafından bir araya getirilen otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ile sürücü Ken Miles'ın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.
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