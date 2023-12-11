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Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? İşte açıklamalar - Son Dakika
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Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? İşte açıklamalar

İşçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Peki, Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? İşte açıklamalar

Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? İşte açıklamalar
11.12.2023 - 18:44,  Güncelleme: 18:49
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Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? İşçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Peki, Asgari ücret toplantısında neler konuşuldu? İşte açıklamalar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISINDA NELER KONUŞULDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'ten bir açıklama geldi. Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını belirten TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Ücreti veren işveren tarafından teklif gelecek ki biz de ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin bir anlamının olmadığını söylüyorum. Belirli bir ücret söyleyip de bu ücretin altında kalmanın anlamı yok." dedi.

TOPLANTIDA KONUŞULANLAR

Ağır, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı. Pazartesi saat 13.30'da tekrar komisyon olarak bir araya geleceğiz ve süreç bu şekilde devam edecek. Toplantı yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek" diye konuştu.

"İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZ SUNUM YAPTI"

Toplantıda TÜRK-İŞ heyetinde yer alan asgari ücretli 4 işçinin görüşlerinin alındığını bildiren Ağar, "İşçi arkadaşlarımızın görüşlerini sordular ve arkadaşlarımız da sunumları gerçekleştirdiler. Asgari ücretle çalıştıklarını, geçinemediklerini, geçinebilecek bir ücret talep ettiklerini aktardılar. Bunun üzerine de işveren temsilcileri de değerlendirmelerini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA ÜCRET SÖYLEMENİN ANLAMI YOK"

Basın mensuplarının herhangi bir ücretin masaya yatırılıp yatırılmadığı sorusuna da yanıt veren Ağar, "Basın sürekli bir takım ücretler belirliyor zaten fakat bizim TÜRK-İŞ olarak herhangi bir ücret söyleme şansımız yok. Biz ücret söylediğimiz zaman burada bağlanır kalırız. Ücreti veren işveren tarafından teklif gelecek ki biz de ona göre değerlendirme yapacağız. Şu anda herhangi bir ücret söylemenin bir anlamının olmadığını söylüyorum. Belirli bir ücret söyleyip de bu ücretin altında kalmanın anlamı yok. Burada da kamuoyunu yanlış yönlendirmemek lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Onur BAYRAM
Sondakika.com - Soğuk Haber
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