Asgari Ücret Yükseliyor Ama Cebe Girmeden Eridi!

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada, yeni asgari ücretin daha cebe girmeden bin 359 TL eridiğini belirterek, "Saray halkı bilinçli olarak yoksullaştırıyor" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Yoksulluğu ve hayat pahalılığını Türkiye'nin normali haline getirdiler. İlan edildiğinde açlık sınırının altında kalan yeni asgari ücret, enflasyon nedeniyle daha emekçinin cebine girmeden bin 359 TL değer kaybetti. İşçiden, emekliden sakındıkları, kaşıkla verip kepçeyle geri aldıkları kaynaklar yandaş patronlara aktarılıyor. Saray halkı bilinçli olarak yoksullaştırıyor"