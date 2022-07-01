Son dakika haber... Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

01.07.2022 22:21
Son dakika haber... Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29 Haziran'da başladığı çalışmalarını 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği açıklandı.

Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır. Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlenmiştir."

(Musa Erdoğan - İHA)

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Son dakika haber: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı Son dakika haber: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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