Aşı uygulaması yapılan okula ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aşı uygulaması yapılan okula ziyaret - Son Dakika

Aşı uygulaması yapılan okula ziyaret

6 saat önce

Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin İlhan, Hızırbey İlkokulunda aşı uygulaması yapan sağlık ekibini ziyaret etti.

Aşı uygulaması yapılan okula ziyaret, System.String[]

Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin İlhan, Hızırbey İlkokulunda aşı uygulaması yapan sağlık ekibini ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem'den bilgi alan Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, önlenebilir hastalıklardan korunmak, ölüm ve sakatlıkların önüne geçmek için aşı uygulamasının çok önemli olduğunu vurguladı. Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Nafiz Başerdem, Türkiye'de uygulanan aşılarda insan sağlığına zararlı herhangi bir maddenin bulunmadığını, vatandaşların aşı hakkındaki haberleri ve araştırmaları incelerken kanıta dayalı olmasına dikkat etmelerini, aşıların yararları ve Türkiye'de uygulanan aşıların içerikleri hakkında doğru ve güvenilir bilgiye sağlık bakanlığının asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini belirtti.


Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu ve Okul Müdürü Sedat Çil de hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

Alparslan Kılıç, Hüseyin İlhan, Sivrihisar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:44 Kaynak: İHA
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