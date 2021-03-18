'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama' - Son Dakika

'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'

18.03.2021 09:21
'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama', System.String[]

'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr.

'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs aşısından sonra antikor testi yaptırmanın bilim dışı ve gereksiz bir uygulama olduğunu söyledi. Savaşçı, "Sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs aşısı yaptıran herkesin antikor testi yaptırmaya çalıştığını belirtti. Doç. Dr. Savaşçı, "Bu tamamen bilim dışı ve gereksiz bir uygulama. Halkımız 'benim antikorum 3, seninki 5, korur mu korumaz mı' diye antikor ve test peşinde koşmasın; sadece aşıyı yaptıralım ve tedbirleri elden bırakmadan kendimizi korumaya çalışalım. Bu dönemde ne yazık ki çok gördük aşıyı yaptırıp maskeyi çıkartanları. Birinci aşıdan sonra çok rahatsızlanan sağlık çalışanı da oldu; çünkü çok yoğun bir ortamda çalışıyoruz. Antikoruna baktırıp insanlar tedbirleri bırakırsa, bu antikorların ne kadar koruyucu olduğu bilinmeyebilir, bir de doğru teknikte çalışıldı mı, koruyucu antikor muydu bunlar hep bir soru işareti. Dolayısıyla, 'benim antikorum yüksek, ben her ortama gireyim, eğlenceme gideyim, maskemi de takmayayım' gibi yanlış bir düşünceye kapılmasınlar. Ben BioNTech aşısı olmuştum, antikoruma baktırmadım, koruduğunu düşünsem de maskemi, mesafemi asla aksatmıyorum, her ortamda maske takıyorum" diye konuştu.

'AŞIYA BAĞLI KORONAVİRÜS BULAŞMAZ'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs aşısı olduktan sonra, aşı kaynaklı virüs kaptıklarını düşünenlerin olduğunu da belirterek, böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Aşıdan dolayı koronavirüs olan vatandaşımız yok, bu da yanlış anlaşılıyor. Bunların hiçbiri canlı aşı değil. Aşıya bağlı herhangi bir koronavirüs mikrobunun bulaşması söz konusu değil; ama kişiler tedbirleri elden bıraktığı için koronavirüse yakalanmış oluyor. Ne yazık ki bize böyle çok sorular da geliyor, 'virüs acaba aşı ile mi bulaştı' diye; asla aşı ile virüs bulaşmaz. Bunlar inaktif aşı, içinde hiçbir canlı virüsün olmadığı, parçacıkların olduğu aşılar. Dolayısıyla aşı olan kişi, aşıdan dolayı virüs kapmaz; ama aşı olup, kendisine güvenip, maskesini çıkarttığı anda virüs kapma ihtimali olabilir" ifadesini kullandı.

'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'
'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama'

Mikrobiyoloji, Gata, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Aşıdan sonra antikor testi gereksiz bir uygulama' - Son Dakika


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