Aşık Ecevit, 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor - Son Dakika
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Aşık Ecevit, 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor

12.06.2023 15:42

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ve 'Aşık Ecevit' lakabıyla tanınan Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında 'Aşık Ecevit'in yeri' diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor. Gözlerinde sorun olduğunu belirten Ecevit, hayırsever bir vatandaş tarafından konteyner ev verildiğini söyledi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ve "Aşık Ecevit" lakabıyla tanınan 48 yaşındaki Ecevit Öküzcü, 24 yıldır yol kenarında "Aşık Ecevit'in yeri" diye yapılan durakta sevdiği kadını bekliyor.

"BURADA BİR KIZLA TANIŞMIŞTIK"

Ufak yaşlarda hastalık geçirdiğini ve gözlerinde sorun olduğunu belirten Ecevit Öküzcü, "Burada bir kızla tanışmıştık. İlk zamanlar aramız iyiydi. Sonra aramız bozuldu. Yaklaşık 1 ay burada konuşmuştuk. İlk zamanlar aramız iyiydi ama sonra onun dengesi bozuldu. Ben ufak yaşlarda bir hastalık geçirdim. Gözlerim iyi görmüyor. Beni doktora getirdiler ama faydası olmadı. Kız İstanbul tarafına gitti. Gidenin önüne nasıl duracağım? Artık sevgi falan istemiyorum ben. Babam yok. 1 tane erkek kardeşim var. Ben sürekli burada duruyorum.

Aşık Ecevit 24 yıldır aynı durakta sevdiği kadını bekliyor

"EN SON GİDERKEN GÖRDÜM"

Buradan geçenler bana yardım ediyorlar. Bugünlerime hep zahmetle geldim. Hep hastaydım. Kızın canı istemiş gitmiş. Ben daha ne yapayım? Ben en son giderken gördüm, daha da görmedim. Hiçbir şey demedi bana. Bir taksiye bindi ve gitti" dedi. Aşık Ecevit'e hayırsever bir vatandaş tarafından, konteyner ev verildiği belirtildi.

Aşık Ecevit 24 yıldır aynı durakta sevdiği kadını bekliyor
Kaynak: İHA
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Boyabat, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aşık Ecevit, 24 yıldır sevdiği kadını aynı yerde bekliyor - Son Dakika


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