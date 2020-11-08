Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi - Son Dakika

Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi

08.11.2020 16:39
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Salman Cırık, "Mahzuni Gaziantep'te otururken 'Ah Maraş, bir gün dağlarında bir saz çalsam ne olur. Ahır Dağı'nda Maraş'ın merkezine bir Türkü söylesem ne olur' derdi, fakat nasip olmadı, ömrü yetmedi" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-20 Kasım'da düzenlenecek olan 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri kapsamında Aşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması'nın yarı finali Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık 100 başvurunun olduğu yarışmada, elemelerden sonra yarı finale kalan 31 kişi, finale kalmak için sazlarıyla Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini en iyi şekilde seslendirmeye çalışırken, yarışmanın jüri üyeleri, finalistleri belirlemede oldukça zorlandı.

Pandemi nedeniyle çok az sayıda kişinin davet edildiği yarışma, belediyenin sosyal medya hesabından da canlı yayınlandı.'BU PROGRAMLA ONORE OLDUK'Yarışmanın davetlileri arasında Aşık Mahzuni Şerif'in kardeşi Süleyman Cırık da vardı. Gazetecilere açıklama yapan Cırık, ağabeyi adına yarışma düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve çok duygulandığını söyledi. Cırık, "Çok duyguluyum ve duygularımı ifade edemiyorum. Sizleri gördükçe Mahzuni'yi görmüş gibi oluyorum ve buradan, bu ortamdan gitmemek istiyorum. Çok duyguluyum, bu programı hazırlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Mahzuni Gaziantep'te otururken 'Ah Maraş, bir gün dağlarında bir saz çalsam ne olur. Ahır Dağı'nda Maraş'ın merkezine bir Türkü söylesem ne olur' derdi fakat nasip olmadı, ömrü yetmedi. Ama şu anda bu programla söyletiyorlar, onunla da onore oluyoruz" diye konuştu.DOĞAN: ÜLKEMİZİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ GENÇLERİMİİN TANIMASINI İSTİYORUZKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanı Duran Doğan ise 16 dalda yapılacak olan 1'inci Uluslararası Edebiyat ve Şiir Günleri'ne 4 bin 22 başvurunun yapıldığını, bunlardan birinin de ses yarışması olduğunu belirtti. Doğan, şunları söyledi:

"Aşık Mahzuni Şerif, Kahramanmaraş'ın çok önemli bir değeri. Aşıklık genelinin, Türk Halk Müziği ve halk kültürü geleneğinde çok önemli bir değeri. Sadece Kahramanmaraş'ımızın değil ülkemizin çok önemli bir değeri. Biz bunu hem gündeme taşımak hem de gençlerimizin tanımasını istiyoruz. Yaptığımız bu yarışma Aşık Mahzuni Şerif'e bir vefa aslında. Ben bütün katılımcılara ve Aşık Mahzuni Şerif'e gönül verenlere teşekkür etmek istiyorum. Yarışmanın finali 18 Kasım Çarşamba günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacak. Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan'ın katılımıyla saat 20.00'de yapılacak finale bütün Kahramanmaraşlıları bekliyoruz"


Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi
Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi

Kahramanmaraş, Mahzuni Şerif, Gaziantep, Maraş, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şuşa'yı kaybeden sözde Dağlık Karabağ liderinden itiraf gibi paylaşım: Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Ruhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu Rusya'nın forveti Artem Dzyuba'nın mastürbasyon yaparken çektiği video ifşa oldu         
16:30
Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti Yeni Malatyaspor, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup etti         
15:43
Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar Çaresizliğin fotoğrafı! İntihar etmek için inşaatın tepesine çıkan annelerine bakamadılar         
15:29
Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada         
14:14
Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı Eşini ve 2 çocuğunu tabanca ile vurarak öldüren şüpheli tutuklandı         
14:07
Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Efsane cuma' indirimlerine dikkat edin Ticaret Bakanlığı uyardı: 'Efsane cuma' indirimlerine dikkat edin         
13:29
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 16:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aşık Mahzuni'nin kardeşi: Maraş'ın dağlarında saz çalmayı çok istedi, ama ömrü yetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei