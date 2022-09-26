Son dakika haber... AŞIK SÜBHANDERELİ'DEN, ÇALINAN MOTOSİKLETİNİ BULAN POLİSE ŞİİRLİ TEŞEKKÜR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... AŞIK SÜBHANDERELİ'DEN, ÇALINAN MOTOSİKLETİNİ BULAN POLİSE ŞİİRLİ TEŞEKKÜR

26.09.2022 10:11

Son dakika haberlerine göre ADANA'da 3 şüpheli, 'Aşık Sübhandereli' mahlasını kullanan halk ozanı Yunus Tömen'in (49) motosikletini düz kontak yaparak çaldı.

ADANA'da 3 şüpheli, 'Aşık Sübhandereli' mahlasını kullanan halk ozanı Yunus Tömen'in (49) motosikletini düz kontak yaparak çaldı. Tömen, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye şiir yazıp, motosikletinin bulunmasını istedi. Ekipler, şüphelileri yakalayıp, motosikleti Tömen'e teslim etti. Tömen, Adana emniyet teşkilatı, çok dualar alıyorlar anında. Nerede bir olay var, hemen yetişip kartal gibi dalıyorlar anında dedi.

Olay, 19 Mayıs günü saat 03.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. 'Aşık Sübhandereli' mahlasını kullanan halk ozanı Yunus Tömen, motosikletini apartmanın bahçesine park edip, evine gitti. Sabah bahçeye inen Tömen, motosikletini yerinde göremeyince polise ihbarda bulundu. Tömen, motosikletinin bulunması için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye de şiir yazıp, elektronik postayla gönderdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; yüzünü cerrahi maske ve kapüşon ile gizleyen 2 kişinin, düz kontak yaparak çalıştırdığı motosikletle apartmandan ayrıldığı, 1 kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı görüldü.

200'E YAKIN GÜVELİK KAMERASI İNCELENDİ

Polisin yaptığı çalışmada motosikleti çalıştıran şüphelinin; çeşitli suçlardan ve 37 kaydı bulunan Hazar İbrahim B. (23), yanındakilerin de Emin Nugay (19) ile A.E.B. (17) olduğu belirlendi. Kaçış güzergahındaki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ne gittiklerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Emin Nugay ile A.E.B., saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Tömen'in motosikleti evde bulunurken, diğer şüpheli Hazar İbrahim B.?nin izine ise rastlanılmadı.

Polisin motosikletinin bulunduğunu bildirmesiyle Tömen de Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Motosikletine kavuşan Tömen, yeni şiir yazıp, ekiplere armağan etti. Tömen, ekiplere, Adana emniyet teşkilatı, çok dualar alıyorlar anında. Nerede bir olay var, hemen yetişip kartal gibi dalıyorlar anında diyerek teşekkür etti.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ'

Motosikleti bulunduğu için mutlu olduğunu kaydeden Tömen, Motosikletimi göremeyince ihbarda bulundum. Polisimiz de apartman ve caddedeki güvenlik kameralını kontrol etti sonunda hırsızları yakalayıp, motosikletimi de buldular. Emniyet Müdürü Doğan İnci ile teşkilattaki arkadaşlara bir şiir yazıp, armağan ettim. Onlara ne kadar teşekkür etsem az gelir. Sadece kendi adıma değil, başkalarının da canını yakacak bu hırsızların bulunmasına sevindim. İnşallah bir daha dışarı çıkamazlar diye konuştu.

2 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden Emin Nugay, ifadesinde, Biz o gün evimizdeydik. Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim. Oradan hiç geçmedim, olayla ilgili bilgim de yok dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nugay ile A.E.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Firari Hazar İbrahim B.?yi ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu Adana'da anne ve kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu ORMANDA 3 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ ORMANDA 3 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Kaynak: DHA

Nerede, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... AŞIK SÜBHANDERELİ'DEN, ÇALINAN MOTOSİKLETİNİ BULAN POLİSE ŞİİRLİ TEŞEKKÜR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:48 Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
14:02 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Takıma 'İlk 6 haftayı kafanızdan atın' dedim
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
13:34 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli
13:09 DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "Fethi Şahin" tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız
13:05 Bakımevinde dehşet! Çalışanlar, otizmli gence işkence edip öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 14:56:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... AŞIK SÜBHANDERELİ'DEN, ÇALINAN MOTOSİKLETİNİ BULAN POLİSE ŞİİRLİ TEŞEKKÜR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement