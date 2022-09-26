Son dakika haber... AŞIK SÜBHANDERELİ'DEN, ÇALINAN MOTOSİKLETİNİ BULAN POLİSE ŞİİRLİ TEŞEKKÜR

ADANA'da 3 şüpheli, 'Aşık Sübhandereli' mahlasını kullanan halk ozanı Yunus Tömen'in (49) motosikletini düz kontak yaparak çaldı. Tömen, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye şiir yazıp, motosikletinin bulunmasını istedi. Ekipler, şüphelileri yakalayıp, motosikleti Tömen'e teslim etti. Tömen, Adana emniyet teşkilatı, çok dualar alıyorlar anında. Nerede bir olay var, hemen yetişip kartal gibi dalıyorlar anında dedi.

Olay, 19 Mayıs günü saat 03.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. 'Aşık Sübhandereli' mahlasını kullanan halk ozanı Yunus Tömen, motosikletini apartmanın bahçesine park edip, evine gitti. Sabah bahçeye inen Tömen, motosikletini yerinde göremeyince polise ihbarda bulundu. Tömen, motosikletinin bulunması için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye de şiir yazıp, elektronik postayla gönderdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; yüzünü cerrahi maske ve kapüşon ile gizleyen 2 kişinin, düz kontak yaparak çalıştırdığı motosikletle apartmandan ayrıldığı, 1 kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı görüldü.

200'E YAKIN GÜVELİK KAMERASI İNCELENDİ

Polisin yaptığı çalışmada motosikleti çalıştıran şüphelinin; çeşitli suçlardan ve 37 kaydı bulunan Hazar İbrahim B. (23), yanındakilerin de Emin Nugay (19) ile A.E.B. (17) olduğu belirlendi. Kaçış güzergahındaki 200'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ne gittiklerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Emin Nugay ile A.E.B., saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Tömen'in motosikleti evde bulunurken, diğer şüpheli Hazar İbrahim B.?nin izine ise rastlanılmadı.

Polisin motosikletinin bulunduğunu bildirmesiyle Tömen de Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Motosikletine kavuşan Tömen, yeni şiir yazıp, ekiplere armağan etti. Tömen, ekiplere, Adana emniyet teşkilatı, çok dualar alıyorlar anında. Nerede bir olay var, hemen yetişip kartal gibi dalıyorlar anında diyerek teşekkür etti.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ'

Motosikleti bulunduğu için mutlu olduğunu kaydeden Tömen, Motosikletimi göremeyince ihbarda bulundum. Polisimiz de apartman ve caddedeki güvenlik kameralını kontrol etti sonunda hırsızları yakalayıp, motosikletimi de buldular. Emniyet Müdürü Doğan İnci ile teşkilattaki arkadaşlara bir şiir yazıp, armağan ettim. Onlara ne kadar teşekkür etsem az gelir. Sadece kendi adıma değil, başkalarının da canını yakacak bu hırsızların bulunmasına sevindim. İnşallah bir daha dışarı çıkamazlar diye konuştu.

2 TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden Emin Nugay, ifadesinde, Biz o gün evimizdeydik. Görüntülerdeki kişi kesinlikle ben değilim. Oradan hiç geçmedim, olayla ilgili bilgim de yok dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nugay ile A.E.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Firari Hazar İbrahim B.?yi ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.