Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı

Sivas Valisi Salih Ayhan, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 46. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 46. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ayhan mesajında, küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık ve ardından yaşadığı acı hayat tecrübelerine rağmen yüreğinden umudu, sevgiyi, hoşgörüyü eksik etmeyen büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, 7 yaşında eline aldığı sazıyla tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdiğini belirtti.



Aşık Veysel'in halk kültürünün, ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:



"Halk şiiri ise bu kaynakların en etkin, en yaygın ve özgün kollarındandır. İşte 'aşıklar diyarı' olarak bilinen Sivas'ımızın yetiştirdiği en önemli ozanlardan Aşık Veysel Şatıroğlu da halk şiirinin temsilciliğini yaparak Türk halk kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Ünlü ozan Aşık Veysel bir halk ozanı olmasının yanı sıra topluma ışık tutan aydın kimliğiyle de ön plana çıkmıştır. Dizelerinde sevgiyi, kardeşliği, doğayı ve ölümü eşsiz bir üslupla betimleyen büyük halk ozanı, birleştirici yönüyle de Türk toplumu üzerinde büyük etki bırakmıştır. İnsan sevdasının yanı sıra doğa aşığı, toprak dostu, birlik ve beraberlik sembolü de olan Aşık Veysel'i, 'sadık yarim' dediği kara toprakla buluşmasının 46. yıl dönümünde saygıyla anıyor, eserlerinin tüm insanlığın kalbinde sevgi ve barış izleri bırakacağına inanıyorum."

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