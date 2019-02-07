Aşiretlerden Özyavuz'a Destek

Harran
Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz
'a aşiret liderleri ve kanaat önderlerinden destekler sürüyor. Şanlıurfa
'nın Harran ilçesinde mevcut belediye başkanı Mehmet Özyavuz'a ova halkının her kesiminden destekler çığ gibi büyüyor. Göreve geldiği 2009 yılından bu yana ilçede büyük değişimler yapan gerek ilçe merkezinde gerekse de kırsal mahallelerde alt yapı, üst yapı, yol, kültür salonları, taziye evleri gibi ihtiyaçları karşılayan Özyavuz'un sevenleri 31 Mart seçimi için destek sözü verdi.
Harran Ovasında bulunan Siyali, Biniicil, Cümeyle, Bini Yusuf, Düveçi, Naimi, Avamir, Nuvacih, Muacle, Ubade, Fitit, Şibil, Bini Muhammed, Bini Amir aşiretlerinin önde gelenleri ve kanaat önderleri "Bizler Mehmet Özyavuz'un destekçileriyiz" mesajını verdi. Ortak bir açıklama yapan aşiretler, mevcut belediye başkanı Mehmet Özyavuz'dan memnun olduklarını aktardı. - ŞANLIURFA