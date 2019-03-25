Son Dakika Haberleri: Aşiretlerin Peşini Bırakmayan Savcıyı Oynuyor

Aşiretlerin Peşini Bırakmayan Savcıyı Oynuyor

59 dakika önce

FİLMDE, çete mensuplarına soruşturmalar açan ve peşini bırakmayan savcı 'Judith Schrader' karakterine hayat veren oyuncuya göre, aşiretler kendi yapılarını kurdu.

Aşiretlerin Peşini Bırakmayan Savcıyı Oynuyor, System.String[]
FİLMDE, çete mensuplarına soruşturmalar açan ve peşini bırakmayan savcı 'Judith Schrader' karakterine hayat veren oyuncuya göre, aşiretler kendi yapılarını kurdu. Berlin'de Türk ve Araplarla birlikte Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı Wedding semtinde 25 yıl yaşadığnı belirten Nadja Uhl, "25 yaşına kadar Berlin'in Wedding semtinde yaşadım. Uyuşturucu almak isterken kimse bana satmak istemiyordu. Şimdi ise bambaşka. 46 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın olarak kendileri gelip uyuşturucu satmak istiyorlar. Durumlar çok değişti. Son 20 yılda aşiretler kendi yapılarını oluşturdu ve çok para kazanıyorlar" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:16 

Berlin, Güncel
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