Kaza, saat 05.30 sıralarında, Eskişehir- Bursa Karayolu'nun Keskin Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Murat T. yönetimindeki 32 BA 307 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, önce refüje çarptı ardından takla attı. Ters dönen otomobilde Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) hayatlarını kaybetti. Sürücü ise yaralandı.

ESKİŞEHİR'de aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, takla attı. Ters dönen otomobilde Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) hayatlarını kaybederken, yaralanan sürücü Hüseyin Murat T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Aşırı hız nedeniyle takla atan otomobilde biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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