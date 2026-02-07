Aşırı Hız Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika
Aşırı Hız Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

07.02.2026 20:10
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da hız yapan motosiklet sürücüsüne adli ve idari ceza uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda aşırı hız yapan motosiklet sürücüsüne adli işlem uygulandığını ve idari para cezası verildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin başkalarının canını tehlikeye atmaya hakkı yok… Hatay Erzin'de otoyolda motosikletle trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan A.Ç. isimli kendini bilmez trafik canavarı sürücü yakalandı. Gereği yapıldı ve yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Motosiklet sürücüsü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesinden adli işlem yapıldığını ve idari para cezası uygulandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu teklifine göre bu trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye makas atması nedeniyle 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, araçlarını 60 gün süreyle trafikten menedeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzerini aşan sürücülere 30 bin lira idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesini 90 gün süreyle geri alacağız.

Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahında bu motosikletin hız sınırı 100 kilometre olmasına rağmen motosiklet 324 kilometre hız yapmaktadır. 324 kilometre süratle giden bu sürücünün motosikleti, Yeni Trafik Kanunu teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte 120 gün trafikten menedilecek. Sürücünün ehliyeti de 150 gün geri alınacak. Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Hızdan yana değil hayattan yana olalım. Ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüş, ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabilmektedir. Can güvenliğini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışları gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı Hız Yapan Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem - Son Dakika

