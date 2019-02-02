Aşırı Hız Zincirleme Kaza Getirdi: 2 Yaralı

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Yerli Üretim Balonlar Sayesinde Yılda Yaklaşık 5 Milyon Euro Ülkede Kalacak

Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var