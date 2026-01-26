Aşırı Kış Fırtınası ABD'yi Vurdu

NEW YORK, 26 Ocak (Xinhua) -- Bu hafta sonu ABD'nin geniş kesimlerinde etkili olan tarihi kış fırtınasının getirdiği kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuklar nedeniyle Louisiana eyaletinde hipotermiye giren iki kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre New York kenti yetkilileri, aşırı hava koşullarının, bu hafta sonu hayatını kaybeden beş kişinin can kaybından da sorumlu olabileceğini düşünüyor. Söz konusu kişilerin cansız bedenlerinin cumartesi günü Brooklyn, Manhattan ve Queens bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Kuzey Kutup Bölgesi'nden gelen hava kütlesinin etkisiyle cuma günü başlayan ve Orta ve Güney Ovalar bölgesinden Doğu Sahili'ne kadar uzanan bir bölgeye yayılan fırtınanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı bildirilmişti.

PowerOutage.com sitesinin verilerine göre 1 milyondan fazla elektrik abonesine elektrik verilemezken, en fazla kesintinin Tennessee, Mississippi ve Louisiana'da yaşandığı kaydediliyor.

Fox Weather'a göre tüm ülkede 30.000'nin üzerinde uçuş kesintiye uğrarken 21 eyalette acil durum ilan edildi.

ABD'de yaklaşık 3700 kilometrelik bir hat boyunca etkili olan şiddetli kış fırtınası nedeniyle yaklaşık 200 milyon kişiye kış hava durumu alarmı verildi. Böylelikle şimdiye kadar ilk kez bu kadar çok sayıda ABD kentine eş zamanlı olarak kış fırtınası uyarısı verilmiş oldu.

Kış fırtınası tahminlerine karşı ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü 10 eyalet için Başkanlık Acil Durum Afet İlanı'nı onaylamıştı.