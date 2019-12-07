Son Dakika Haberleri: Aşırı sağcı İtalyan politikacı Salvini, Türk fındığı kullandığı için Nutella'ya boykot çağrısı yaptı
BBC
Son Dakika Dünya Aşırı sağcı İtalyan politikacı Salvini, Türk fındığı kullandığı için Nutella'ya boykot çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

Aşırı sağcı İtalyan politikacı Salvini, Türk fındığı kullandığı için Nutella'ya boykot çağrısı yaptı

6 saat önce

İtalya'nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi.

Aşırı sağcı İtalyan politikacı Salvini, Türk fındığı kullandığı için Nutella'ya boykot çağrısı yaptı, System.String[]

İtalya'nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella'yı artık sevmediğini söyledi ve boykot çağrısı yaptı.

Salvini, Ağustos ayında partisinin pozisyonunu güçlendirmek için gidilen seçimde iktidarı kaybetti.

Başbakan yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Salvini, ülkenin gıda ürünlerini, "önce İtalya" ifadesiyle sık sık siyasi propaganda aracı yapıyor.

Kakaolu fındık kreması Nutella'yı artık sevmediğini söyleyen Salvini, ürünün sahibi Ferrero şirketine İtalyan fındığı kullanma çağrısı yaptı.

en büyük alıcısı İtalyan Ferrero şirketi.

Söz konusu çıkışı ülkenin kuzeyindeki Ravenna kentinde yapan Salvini, "Nutella'da Türk fındığı kullanıldığını öğrendim, ben İtalyan ürünleri kullanan şirketlere yardımcı olmayı tercih ediyorum" dedi.

Sağ politikacılar tarafından da eleştirildi

İtalya, dünya üretiminin yüzde 20'si ile Türkiye'nin ardından ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Salvini sonrasında Twitter hesabı üzerinden Nutella için yaptığı açıklamayı yumuşattı ve şirkete İtalyan çiftçileri destekleme ve "İtalyan ürünleri kullanma" çağrısı yaptı.

Ancak bu açıklamalar Salvini'nin İtalyan siyasetindeki koalisyon ortakları tarafından da alaya alındı.

Eski Başbakan Matteo Renzi, Salvini'yi ulusal meseleleri görmezden gelmekle eleştirdi.

Nutella, İtalya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:05 
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