Üye Girişi
Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir - Son Dakika

Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir

10.09.2021 11:04
Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir, System.String[]

Aşırı terleme diye adlandırılan, kişilerin normalin üzerinde terlemesi günlük hayatı olumsuz etkilerken yaşam kalitesini de ciddi oranda düşürdüğünü belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayri C. Kara, aşırı terlemenin farklı hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Aşırı terleme diye adlandırılan, kişilerin normalin üzerinde terlemesi günlük hayatı olumsuz etkilerken yaşam kalitesini de ciddi oranda düşürdüğünü belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hayri C. Kara, aşırı terlemenin farklı hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Terlemenin sosyal boyutundan öte ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabileceğine vurgu yapan Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayri Kara, "Terleme şikayeti kesinlikle ciddiye alınmalı ve nedenleri üzerinde durulmalıdır. Özellikle yaz aylarında terlemek normal kabul edildiği için bu sorun çoğu kez görmezden gelinir ancak sebebinin ne olduğunun araştırılmadığı durumlarda, uzun vadede ciddi problemlerle karşılaşılabilir. Özellikle bölgesel terlemeler ciddiye alınmalı ve mutlaka sebebi araştırılmalı" uyarısında bulundu.

AŞIRI TERLEMENİN FİZYOLOJİK YA DA PSİKOLOJİK NEDENLERİNE DİKKAT

Terlemenin son derece doğal hatta sağlıklı bir durum olduğunu belirten Uzm. Dr. Hayri C. Kara, yüksek sıcaklıklar ve fiziksel aktivitede artış sonucu meydana gelen terlemenin normal olduğunu ve kimi zaman heyecan, korku, stres gibi faktörlerin de terlemeye yol açtığını belirtti. Bu gibi durumlarda, kişilerin hayat kalitesini bozacak bir terleme olursa mutlaka altında yatan psikolojik nedenlerin de araştırılması gerektiğine dikkat çekti. Terlemenin fizyolojik nedenlerinin de son derece önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Hayri C. Kara, "Vücut kendi ısısını dengelemek için terler ve bu hormonların sağlıklı çalıştığını gösterir ancak terlemenin aşırıya kaçması hormon bozukluğuna da işaret etmektedir" şeklinde konuştu.

AŞIRI TERLEME HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR?

Uzm. Dr. Hayri C. Kara, "Terlemek, vücudun hormonal bir tepkisi olduğu için aşırı terleme durumlarında mutlaka hormonlar incelenmelidir. Çünkü bunun altında yatan neden hormonların gereğinden fazla çalışması olabilir. Örneğin tiroid bezinin fazla çalıştığı, hipertiroid olarak adlandırdığımız durumlarda sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri de aşırı terlemedir. Buna ilaveten yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon hastalarında da terleme normal seviyenin üzerindedir" dedi.

Terleme şikayeti olan kişileri mutlaka test yaptırmaları konusunda uyaran Uzm. Dr. Kara, aşırı terlemenin habercisi olabileceği hastalıkları sıraladı:

"Enfeksiyondan kaynaklanan ateş, hormon bozuklukları, tiroid bezinin normalden fazla çalışması ( Hipertiroid), kan şekeri seviyesinin normalin altında olması ( Hipoglisemi), şeker hastalığı ( Diyabet), kanser, solunum yolu hastalıkları

(Tüberküloz vb), psikolojik nedenler, ağrı sendromları. Ayrıca aşırı terlemenin sebep olacağı hastalıklar ise Aşırı derecede tansiyon düşmesi, böbrek hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, aşırı yorgunluk, aşırı halsizlik ve denge bozuklukları gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir."

AŞIRI TERLEMEDEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzm. Dr. Hayri C. Kara önemli sağlık sorunlarının da habercisi olabilecek aşırı terlemenin tüm bunlara ilaveten cilt hastalıklarına da neden olabileceğini söyledi. Kara, "Özellikle koltuk altı bölgesinde oluşan lekeler, yüzün sürekli ıslak ve ellerin sürekli nemli olması cildinizi tahriş edebilir ve mantar hastalıklarına neden olabilir. İş yaşamınızı ya da günlük hayatınızı da olumsuz yönde etkileyebiliyor" diye konuştu.

Dr. Kara, tedaviden önce nedenlerin saptanması gerektiğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Aşırı terlemenin elbette olumlu sonuçlar aldığımız başarılı tedavi yöntemleri mümkün. Botoks, parasempatik blokaj ya da ilaçlı tedavi ile terleme sorununu çözebiliyoruz. Ancak, altta yatan nedeni bilmeden tedavi uygulamak doğru değil. Aşırı terleme problemi yaşayan kişiler, bu problemin çözümünden önce nedenine yönelmeli. Bunun için hormon ya da kan testi yaptırabilirler. Elbette buradan net bir tedavi önermek son derece yanlış olur. Ben, iç hastalıkları uzman hekimi olarak, çok sayıda nedeni olan bir durumun doğru tedavi edilebilmesi için mutlaka bir hekime görünmelerini ve terleme problemine neden olan temel sebebe göre bir tedavi yöntemi izlenmesini öneriyorum."


Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar 11:45 Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmayan üç futbolcuya sert kısıtlamalar geldi! Otoparkı bile kullanamayacaklar Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı 11:36 Annesinin vefat haberini alan sürücü, kaza yaptı Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var 11:34 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi 11:21 Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı 11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak 11:00 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı 10:48 Bugün evliliklerini sonlandıracak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, servetleri için mal paylaşımı yaptı Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu 10:27 Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu

Son Dakika Haberleri
11:33 Şenol Güneş'in yerine düşülen isimler arasında Fatih Terim var
11:27 Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu
11:21 Cep telefonu hırsızı, vücudundaki dövmeler sayesinde tespit edildi
11:17 Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler
11:15 Messi'nin duygu dolu anları! Pele'nin rekorunu tarihe gömünce hüngür hüngür ağladı
11:07 Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek
11:04 Son Dakika! Bugün güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 488 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 İrfan Can Kahveci, yetenekleriyle Vitor Pereira'yı kendine hayran bıraktı! Artık sahada serbest kalacak
10:51 Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü
10:47 Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti 50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti         
11:43
Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu         
11:35
Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu Taliban, Afgan gazetecilere 4 saat işkence etti! Vücutlarındaki morluklar, şiddetin boyutunu ortaya koydu         
11:27
Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler Hükümeti resmen kuran Taliban'ın ilk icraatı belli oldu! Ellerine aldıkları süpürgelerle Afganistan sokaklarını temizlediler         
11:17
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma Tepki çeken gösteriye Valilik sessiz kalmadı! Çarşaflı kadının zincire vurulması hakkında soruşturma         
10:47
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum         
09:55
Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika! Terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon sebebiyle Mardin Artuklu'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:18
Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız Gıda fiyatlarındaki yükselişi AK Partili Numan Kurtuluş'a sorduk: Bu meselenin farkındayız         
08:50
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi sarhoş bekçi karşıladı         
22:51
Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü         
19:48
MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası         
18:49
Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da Son Dakika! Bakan Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da         
18:39
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 11:49:39. #1.13#
SON DAKİKA: Aşırı terlemek farklı hastalıkların habercisi olabilir - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement