Aşırı yağıştan kaçarken hayatından oldu - Son Dakika

Aşırı yağıştan kaçarken hayatından oldu

Manisa Akhisar'ın Yaykın Mahallesinde ani bastıran yağmurdan traktörleri ile tarlalarından ayrılmak isteyen kadın, traktörden düşerek hayatını kaybetti.

Manisa Akhisar'ın Yaykın Mahallesinde ani bastıran yağmurdan traktörleri ile tarlalarından ayrılmak isteyen kadın, traktörden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre dün saat 14.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağışlardan dolayı eşinin kullandığı traktörleriyle evlerine doğru hareket eden Ayşe Yılğın yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek traktörden düştü. Ayşe Yılğın (50) üzerinden traktöre takılı su tankerinin geçmesi ile kafasından ağır yaralandı. Ağır yaralanan talihsiz kadın Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine götürüldüğü esnada yolda hayatını kaybettiği bildirildi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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