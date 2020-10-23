Asırlık el sanatının temsilcisi kadınların Edirnekari eserleri Selimiye'de sergileniyor - Son Dakika

Edirneli sanatkar kadınların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evlerinde yaptıkları, "Edirne işi" olarak da bilinen süsleme ve bezeme sanatlarından Edirnekari tekniği ile yapılan tablolar, Selimiye Camii'nin revaklı avlusunda sergilenmeye başlandı.

Edirne Kent Konseyi (EKK) Kadın Meclisi üyesi kadınlar, katıldıkları kurslar sayesinde 600 yıllık Osmanlı süsleme ve bezeme sanatı Edirnekari'yi öğrendi.

Salgın döneminde evlerinde bu teknikle tablolar yapmaya devam eden kadınların eserleri, Selimiye'de açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

EKK Kadın Meclisi Başkanı Sevim Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergide hem eserlerin tanıtımı hem de satışının yapılacağını söyledi.

Serginin 10 gün açık kalacağını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Tarihi Selimiye Camii'nin avlusunda böyle bir sergiyi açmak bizim için mutluluk verici. Kadın Meclisi üyesi kadınlarımız el emeği Edirnekari tablolarını açtığımız sergide vatandaşların beğenisine sunduk. Elde edilen gelir eser sahibi kadınlarımıza verilecek. Böylelikle aile ekonomilerine de katkı sağlamış olacaklar."

Serginin açılışını, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Demokrat Parti İl Başkanı İbrahim Özyılmaz gerçekleştirdi.

Hem ibadet hem de ziyaret için camiye gelenler sergiyi gezdi.