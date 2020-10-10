Asırlık saate koruma - Son Dakika

Asırlık saate koruma

10.10.2020 09:52

Asırlık saate koruma Yunan işgalinde elde edilen silahlarla üretilen asırlık saat koruma altına alındı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, işgalci Yunan askerlerinin silahları eritilerek yapılan saat, Yenişehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Asırlık saate koruma

Yunan işgalinde elde edilen silahlarla üretilen asırlık saat koruma altına alındı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, işgalci Yunan askerlerinin silahları eritilerek yapılan saat, Yenişehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk günkü ihtişamına kavuştu. Tarihi saat, belediye binasında koruma altına alındı.

Türkiye'nin kültür mirası kabul edilen 100 saat kulesi listesinde yer alan Yenişehir ilçe merkezindeki tarihi saat kulesi her yönüyle gerçek kültürel hazine özelliği taşıyor. Sultan II. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 30. yılında yaptırılan kulenin 6. katında bulunan 4 kadranlı saatin mekanizması, Yenişehir'in işgalden kurtuluşunda Yunan askerlerinden elde edilen silahların demir aksamı eritilerek yapıldı. Yaklaşık 115 yıllık saat, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın talimatıyla ilk günkü ihtişamına kavuşturuldu. Saat, tamir edildikten sonra koruma altına alındı. Saat kulesindeki yerine ise belediye tarafından yapılan başka bir saat takıldı.

Yıllardır atıl bırakılan saat kulesi bakımdan geçirildi. Kulenin bakım çalışmaları sırasında, tarihi saatin Avrupa'daki benzerlerinden çok daha fazla özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Belediye binasında hazırlanan özel bölümde teşhir edilen saatin manevi değerinin yüksek olduğunu ifade eden Başkan Davut Aydın, "Bu saatin dünyada eşinin benzeri yok. 1936 yılında yapımına başlanan saat, Yunanlıların savaşta bıraktıkları silahların demir aksamın eritilerek imal edildi. Parçalarının hepsinde Arapça Nuri Köristan imzası var. Saati korumaya aldık. Kulemizdeki yerine de elektronik olarak bir saat sistemi koyduk. Manevi değeri bizler için çok. Yenişehirli bir usta tarafından yapılması ve bugün kadar gelmesi bizleri çok mutlu etti. Çok uzun süre bu saat kulede durdu ve çalışmadı. Tamirini yaptırmak ve çalıştırmak bizlere nasip oldu" dedi.

Saati belediye binasında koruma altına aldıklarını belirten Başkan Aydın, "Vatandaşımız istediği zaman gelip buradaki tarihe ışık tutan saati görebilir. Kurma işlemi el ile yapılıyor. Ağırlık yukarı geldiğinde saat kurulmuş oluyor. Ağırlık tamamen aşağı indiğinde saat duruyor. Yaklaşık 2 günde bir kurmamız gerekiyor" diye konuştu.

Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma
Asırlık saate koruma

Yenişehir, Aydın, Bursa, Yunan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asırlık saate koruma - Son Dakika

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