Aşkale'de hayvan pazarı açılıyor - Son Dakika

Aşkale Belediyesi tarafından, 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde tespit edilen korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hayvan pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar neticesinde bu hafta sonu Pazar günü açılmasına izin verildi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçemizde kurulan hayvan pazarını ilçemiz ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından kapatmıştık. İlçe Hıfzıssıhha kurulu olarak son zamanlardaki normalleşme sürecini dikkate alarak tedbir ve kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırıyoruz. Bu bağlamda kısıtlama getirdiğimiz Hayvan Pazarı, bu hafta sonu kurulacaktır" dedi.



Başkan Yaptırmış ayrıca işin ciddiyet içerisinde ilk günden bugüne kadar Belediye olarak ilçe genelinde maske dağıtımı ve dezenfektan dağıtımı çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini kaydetti.



Yaptırmış, "İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığımızın ortaklaşa başlatmış olduğumuz Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezimizde Maske üretiminde ciddi rakamlara ulaşmış bulunmaktayız. Kendi bünyemizde üretilen maskeleri sağlık personellerimiz, Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz başta olmak üzere esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu süreçteki çalışmalarımızda birlikte hareket ettiğimiz,İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek grubu ekibimize şükranlarımızı sunuyorum Yine bu zorlu süreçte bizleri hiçbir zaman zir durumda bırakmayıp kural ve kaidelere uyarak büyük bir duyarlılık ve sabır gösteren ilçe halkımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM