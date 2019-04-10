Son Dakika Haberleri: Aşkale'de Polis Haftası Etkinliği

Aşkale'de Polis Haftası Etkinliği

2 saat önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı münasebeti ile Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli program düzenledi.

Aşkale'de Polis Haftası Etkinliği, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı münasebeti ile Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli program düzenledi.

Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Cesur Öner, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, İl ve İlçe Meclis üyeleri daire amirleri, İlçede görev yapan Polis memurları, Şehit yakınları ve gaziler katılım sağladı.

Sabah Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Emniyet Müdür Vekili Cesur Öner günün anlamına belirten konuşmalarını yaptı. Program çerçevesinde Belediye Sosyal Tesislerinde resepsiyon verildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Aşkale, Polis, Güncel
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