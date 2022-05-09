ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR - Son Dakika
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ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

09.05.2022 18:43

KARABÜK'te engelli 13 kişi, bir günlüğüne de olsa askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

KARABÜK'te engelli 13 kişi, bir günlüğüne de olsa askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda, engelli 13 kişi için temsili askerlik töreni düzenlendi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile aileler katıldı. Ellerini Türk Bayrağı ve silaha basan jandarma erler, yemin etti. Vatani görevlerini tamamlayan askerlere, terhis belgeleri verildi. Terhis belgelerini alan 13 kişi, aileleri ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR
ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

YORUMLAR
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Son dakika! Karabük'te engellilerin askerlik hayali gerçek oldu Son dakika! Karabük'te engellilerin askerlik hayali gerçek oldu Bayramı fırsat bilip kente uyuşturucu sokacaktı Bayramı fırsat bilip kente uyuşturucu sokacaktı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Karabük, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ASKER OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR - Son Dakika


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