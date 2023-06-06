Asker uğurlama eğlencesinde dans ederek havaya ateş açtı - Son Dakika
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Asker uğurlama eğlencesinde dans ederek havaya ateş açtı

06.06.2023 17:41

Gaziosmanpaşa'da bir asker uğurlama eğlencesinde demir korkulukların üzerine çıkan ve levha direğine tutunan bir kişi, kendini müziğin ritmine kaptırarak hem dans etti hem de silahla havaya ateş etti. Uyarıları dinlemeyen şahıs, genç bir kadına da silah doğrulttu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 Haziran Pazar Günü cadde üzerinde asker uğurlama eğlencesi yapıldı. Eğlenceye katılan bir kişi, demir korkulukların üzerine çıkıp, levha direğine tutunarak çalan müziğin ritmine uyarak dans etmeye başladı.

TABANCAYLA DA ATEŞ ETTİ

Kısa bir süre sonra ise yanındaki tabancayı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Hem dans eden hem de tabanca ile havaya ard arda ateş eden kişiyi, davetliler arasında bulunan kadın uyararak, aşağıya inmesini istedi.

TABANCAYI GENÇ KADINA DOĞRULTTU

Uyarıyı dinlemeyen maganda, tabancayı genç kadına doğrulttu. Bunun üzerine kadın uzaklaştı. Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde ise, ikamet ettiği binanın çatı katında bir süre oyalanan kişi, kısa bir süre sonra elindeki tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asker uğurlama eğlencesinde hem dans etti hem havaya ateş açtı
Asker uğurlama eğlencesinde hem dans etti hem havaya ateş açtı
Kaynak: DHA
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Gaziosmanpaşa, Sultangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asker uğurlama eğlencesinde dans ederek havaya ateş açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asker uğurlama eğlencesinde dans ederek havaya ateş açtı - Son Dakika
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