Askeri Sağlık Sistemi Zayıf

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sistemine ilişkin "Bugün Türkiye'nin çevresine bakıldığında, hemen her bölgede çatışmaların, savaş risklerinin ve güvenlik krizlerinin arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Böylesi bir ortamda, askeri sağlık sisteminin hala bütüncül biçimde tesis edilememiş olması, yalnızca idari bir eksiklik değil; doğrudan milli güvenliği zayıflatan ciddi bir yapısal sorundur" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sistemi ile ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Bağcıoğlu, "Bu konu yalnızca sağlık hizmetlerinin organizasyonu değildir; insan hayatını doğrudan etkileyen ve milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olan stratejik bir alandır" dedi.

Bağcıoğlu yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgemizde devam eden gerginlik ve kriz durumları ile filli çatışmalar her geçen gün yeni risk ve tehditlere yol açmaktadır. Böyle bir coğrafyada bulunmamıza ve Türk Silahlı Kuvvetleri çok yoğun harekat temposuna sahip olmasına rağmen 10 yıldır askeri sağlık sistemimiz yoktur. Bir süre önce askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edileceğine yönelik yetkili makamlar tarafından açıklamalar yapılmış, bölgemizde gerginlik ve krizler artmış ancak askeri sağlık sisteminin yeniden tesisine yönelik somut bir gelişme olmamıştır. Son dönemde askeri sağlık alanında sınırlı bazı düzenlemelerin gündeme geldiği de görülmektedir. Ancak gelinen aşama, askeri sağlık sisteminin bütüncül biçimde yeniden tesis edilmesi yönünde ciddi ve kararlı bir iradenin hala ortaya konulamadığını göstermektedir. Oysa bu mesele, parçalı ve geçici adımlarla ele alınabilecek, geciktirilebilecek bir konu değildir. Askeri sağlık sistemi; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu, basamaklar halinde planlanmış, entegre ve sürdürülebilir bir yapılanmayı zorunlu kılan bir milli güvenlik meselesidir. Yapılması gereken; sembolik girişimler değil, tüm askeri sağlık yapısını kapsayan, eğitim, personel, altyapı ve kurumsal kültürü birlikte ele alan kapsamlı bir yeniden inşa sürecidir.

"Askeri sağlık sisteminin tasfiye edilmesinin üzerinden 10 yıl geçmiştir"

Askeri sağlık sistemi; birlik, kıta ve gemilerde verilen ilk basamak sağlık hizmetlerinden başlayarak, asker hastaneleriyle devam eden ve en üst aşamada Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) gibi dünya çapında sağlık alanında bir mükemmeliyet merkezi ile tamamlanan kademeli ve entegre bir yapıdır. Bu yapı, yalnızca savaş dönemlerinde değil, barış zamanlarında da TSK'nın görev etkinliğini, personel sağlığını ve kurumsal dayanıklılığını güvence altına alır.

Askeri sağlık sisteminin tasfiye edilmesinin üzerinden 10 yıl geçmiştir. Bu süre boyunca yapılan uyarılar dikkate alınmamış, yanlış uygulamalardan geri dönülmemiş ve sistemin bütüncül biçimde yeniden kurulması sürekli ertelenmiştir. Bugün gelinen noktada, geçici ve sınırlı düzenlemelerle sorun olmadığı izlenimi yaratılmaya çalışılsa da, ortada hala işleyen bir askeri sağlık sistemi bulunmamaktadır.

"Askeri sağlık eğitimi veren kurumların yeniden yapılandırılması gerekiyor"

Askeri sağlık sistemi; tekil kurumlar, binalar veya hastaneler üzerinden tanımlanamaz. Etkin biçimde yeniden tesis edilmesi, ancak aşağıdaki bütüncül adımların birlikte hayata geçirilmesiyle mümkündür:

Türkiye genelinde birlik veya gemilerden, asker hastanelerine ve en üst noktada Gülhane Askeri Tıp Akademisine kadar uzanan askeri sağlık altyapısının yeniden planlanması, askeri sağlık eğitimi veren kurumların yeniden yapılandırılması; TSK'da görev alacak, harekat koşullarına, kurumsal kültüre ve disipline hakim, silah arkadaşlığı ruhuna sahip sağlık personelinin yetiştirilmesi, yetiştirilen sağlık personelinin birlik, kıta ve gemilerde görevlendirilmesi, harp cerrahisi, travmatoloji, acil müdahale, yanık tedavisi, uçuş ve dalış tabipliği ile sınırlı olmayan kritik alanlarda kurumsal bilgi birikiminin ve mesleki kültürün yeniden oluşturulması, gazilerimize hizmet sunan Ankara'daki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yeniden askeri sağlık sistemi bünyesine dahil edilmesi, bölgelerdeki asker hastanelerinin, gazilerimizin ortez ve protez ihtiyaçlarını yerinde karşılayabilecek yetki ve kapasiteye kavuşturulması.

Bugün Türkiye'nin çevresine bakıldığında, hemen her bölgede çatışmaların, savaş risklerinin ve güvenlik krizlerinin arttığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Böylesi bir ortamda, askeri sağlık sisteminin hala bütüncül biçimde tesis edilememiş olması, yalnızca idari bir eksiklik değil; doğrudan milli güvenliği zayıflatan ciddi bir yapısal sorundur."