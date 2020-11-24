Askerler, Oyuktepe Şehitliği'nde fidan dikti - Son Dakika

Askerler, Oyuktepe Şehitliği'nde fidan dikti

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Oyuktepe Şehitliği'nde fidanları toprakla buluşturdu.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Oyuktepe Şehitliği'nde fidanları toprakla buluşturdu. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kütahya- Eskişehir Muharebelerinin cereyan ettiği Merkez Yeşilbayır Köyü Oyuktepe mevkisindeki askerler anısına yapılan şehitlikte fidan dikme etkinliği düzenledi. "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 çam fidanının dikimi yapıldı. - KÜTAHYA

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