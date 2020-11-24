Askerler, Oyuktepe Şehitliği'nde fidan dikti - Son Dakika

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevlerini yapan askerler, Kütahya Valiliği koordinasyonunda Oyuktepe Şehitliği'nde fidanları toprakla buluşturdu.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kütahya- Eskişehir Muharebelerinin cereyan ettiği Merkez Yeşilbayır Köyü Oyuktepe mevkisindeki askerler anısına yapılan şehitlikte fidan dikme etkinliği düzenledi.
"Geleceğe Nefes" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 250 çam fidanının dikimi yapıldı. - KÜTAHYA
- Kaynak: İHA
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