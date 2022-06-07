Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı - Son Dakika
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Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı

07.06.2022 12:28

Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı Şırnak'ın Balveren Beldesi kırsalında askeri birlikler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi görevliler tarafından tedavi altına alındı.

Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Balveren Beldesi kırsalında askeri birlikler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi görevliler tarafından tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Balveren Beldesi kırsalında yaralı dağ keçisini fark eden askeri birlikler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çağrı üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan kontrolde yaralı dağ keçisinin 3 yerinde yaralar olduğunu tespit etti. Ekipler, dağ keçisini tedavisini yapmak üzere korumaya aldı.

Ekipler, dağ keçisini Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi altına aldı. Yabani dağ keçisinin tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanmasının ardından tekrardan doğaya salacakları öğrenildi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, "Şırnak'ta bir jandarma karakolunda aldığımız bilgiye göre yaralı bir yaban keçisinin bildirilmesi üzerine veteriner hekimimizle beraber teslim aldık. 1 yaşındaki yaban keçisinin yırtıcı kuşlar tarafından yaralandığını düşünüyoruz. Veteriner hekimimiz tarafından ilk müdahale yapıldı. Yara yaklaşık 2 haftalık. Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan yaban hayvanları tedavi ve rehabilitasyon ünitesine getirdik. Yavru yaban keçimiz bir müddet misafirimizi olacak. Uygun ortamda doğaya salacağız. Vatandaşlardan talebimiz bu güzelim hayvanlarımızı ve doğal kaynaklarımızı korumaları ve kaçak bir şekilde vurulduklarına dair duyum aldıkları zaman Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne haber vermelerini istiyoruz. Bu sene için Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen tazminat bedelleri yaban keçisi kaçak bir şekilde vurulduğu takdirde 250 bin lira tazminat bedeli talep ediyoruz" dedi.

Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı
Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı
Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı
Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Balveren, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Askerler tarafından yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına aldı - Son Dakika

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