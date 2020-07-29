ASKİ'den kurban atıkları için uyarı - Son Dakika

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kurban atıklarının dere yatakları, atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Öztürk, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili yaptığı açıklamada, ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağını hatırlattı.

Kurban atıklarının kesim noktalarında belirlenen yerlere bırakılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, aski halde atıkların kanalları tıkayarak taşkına neden olduğunu belirtti.

Ankara'nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten hatların çöpler nedeniyle işleyemez hale geldiğine dikkati çeken Öztürk, "Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarında periyodik temizliği aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor."

Sokaklardaki mazgalların bazılarının sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ettiklerine işaret eden Öztürk, "Kurban atıklarının kanallara atıldığına tanık oluyoruz. Başkentlileri kurban atıklarını dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum." uyarısında bulundu.