Aski'den Personele "Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı Eğitimi"

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Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) iş birliği ile 'ASKİ'nin Dijital Dönüşümü' projesini hayata geçirerek kurumun 30 yıllık bilişim altyapısını modernize etmeye hazırlanan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, ilgili personeli için 'Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı Eğitimi' düzenledi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, 'ASKİ'nin Dijital Dönüşümü Projesi' kapsamında kurumun bugüne kadar yaptığı tüm imalatların kayıtlı olması gereken Coğrafi Bilgi Sistemi'ni geliştirerek yenileyecek. ASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, bu çerçevede ilgili personel için 'Coğrafi Bilgi Sisteminin Kullanımı Eğitimi' düzenledi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yetkililerinin, 'Coğrafi Bilgi Sistemleri Tanıtımı ve Önemi', 'Ankara Altyapı Bilgi Sistemi (ANKABİS)' gibi başlıklarda sunum yaptığı eğitimin açılış konuşmasını ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay yaptı.

"Kurumu kör ve topal bırakıyordu"

Toplantıda konuşan Akçay, "Bu önemli eğitim aslında ASKİ için geç kalmış bir eğitim; çoktan yapılmış olması gerekiyordu. 'Geç olsun güç olmasın' diyelim. Bir yerden başlamak gerekiyor. İnşallah hız kesmeden ilerleriz. Bundan sonra da altyapıya ilişkin yapacağımız planlamalarda Coğrafi Bilgi Sistemi'nden yararlanma konusunda en üst seviyeye ulaşırız" dedi.

Akçay, şöyle konuştu:

"Konunun anlaşılması için bir örnek vereyim. Arkadaşlarımız bir proje hazırlıyor ve bir yerler kazılmaya başlanıyor. Ama kazı yapılırken önümüze proje hazırlık aşamasında görünmeyen yine bizim kendi altyapımız çıkıyor. Doğal gaz, elektrik gibi başka bir altyapı söz konusu olsa haberdar olmamamız anlaşılabilir ama bu durum kabul edilebilir değil. Geçmişte bir imalat yapmışsınız ama yaptığınız imalatı kaydetmemişsiniz; harita üzerinde, sistemde görünmüyor. Bu durum ne yazık ki kurumu kör ve topal bırakıyor artık bu kurumun etkin bir şekilde çalışabilmesi mümkün değil. Öngöremediğimiz faktörlerle karşılaştığımız için 1 lira harcayacağımız yere 10 lira harcamak durumunda kalıyoruz."

"2019 öncesinde ASKİ'ye göre Güdül yok resmen"

Coğrafi Bilgi Sistemi'ne kaydedilmediği için Ankara'nın Güdül ilçesinde 2019 yılı öncesinde yapılan içme suyu, yağmur suyu ve atık su metrajının sıfır göründüğünün altını çizen Akçay, şöyle devam etti:

"2019 öncesinde ASKİ'ye göre Güdül yok. Aynı şekilde Polatlı'nın, Şereflikoçhisar'ın, Haymana'nın 2019 öncesindeki kayıtları çok eksik. Bakın bunlar trajik durumlar. Yani bir kurum 2019 öncesinde yapılmış yatırımların yüzde 90'ı hakkında önemli ölçüde bilgisiz bu nasıl olur? Aynı şekilde Polatlı'da, Kızılcahamam'da, Beypazarı'nda, Çamlıdere'de, Haymana'da 2019 sonrası yapılan imalatlar, toplam kayıtlarda görülen imalatların yüzde 80-90'ı civarında. 2019 öncesi imalatları neredeyse hiç girilmemiş. Şimdi bizim arkadaşlarımız nereye bakarak, hangi veriyi kullanarak proje geliştirecekler? Tam da bu nedenle bu eğitim ASKİ'nin personeline verdiği en önemli eğitimlerden. Bu nedenle Coğrafi Bilgi Sistemi'nin etkin kullanımı ve bu yönde yapılan eğitimler, ASKİ'nin kurumsal yapısı açısından çok önem arz ediyor. Bu eğitim, kurumumuzun eli ayağı olacak."

Özellikle 2014 öncesi veriler eksik

ASKİ'nin bugüne kadar yaptığı tüm imalatların kayıtlı olması gereken Coğrafi Bilgi Sistemi'nde birçok ilçede ne yazık ki 2014 öncesine ilişkin veriler (imalatların koordinatları, ne zaman yapıldığı, malzemenin niteliği bilgisi) çok eksik. 2014 sonrası büyükşehir sistemine dahil edilen birçok ilçede mevcut altyapının yüzde 90'lık kısmı maalesef Coğrafi Bilgi Sistemi'nde yer almıyor ya da yer alan bilgiler çok yetersiz. - ANKARA