ASKİ kurban atıkları için uyardı - Son Dakika

ASKİ kurban atıkları için uyardı

ANKARA - ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle dere yatakları, atık su ve yağmur suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Atıklar nedeniyle kanal hatlarının tıkanarak taşkınlara neden olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Taşkınlar toplum sağlığını tehdit ediyor. Tüm Başkentlileri duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban atıklarının kanalizasyon hatlarına, dere yataklarına ve mazgallara atılmaması konusunda Başkentlilere uyarılarda bulundu. Kurban atıklarının kurban kesim noktalarında belirlenen yerlere bırakılması gerektiğini belirten Öztürk, atık su ve yağmur suyu kanallarına atılan atıkların kanalları tıkayarak taşkınlara neden olduğunu söyledi.

Ankara'nın atık ve yağmur suyunu toplayarak arıtma tesislerine ileten kanalizasyon hatlarına atılan kurban atıkları ve çöpler nedeniyle işleyemez hale geldiğine dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Yağmur hatlarına atılan çöpler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor. Kentimizin dört bir yanında kanalizasyon hatları, mazgallar ve dere yataklarında periyodik temizliği aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde de atık ve yağmur suyu taşıyan kanallarda son teknolojiyle üretilen araçlarla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor."

Sokaklardaki mazgalların bazılarının sökülerek içlerine inşaat atıklarından evsel atıklara kadar her türlü çöpün atıldığını tespit ettiklerini ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Kurban atıklarının kanallara atıldığına tanık oluyoruz. Başkentlilerden kurban atıklarını dere yatakları, mazgallar, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmamaları konusunda duyarlı olmaya ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum" dedi. Kurban Bayramı tatili süresince hizmetlerin aksamaması için ASKİ ekiplerinin gerekli önlemleri aldığının altını çizen Öztürk, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı 7/24 hizmet vereceğini söyledi.