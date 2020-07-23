'Askıda İyilik' projesi ile iyilik, destek verenler ile yayılıyor - Son Dakika

Boyner, Bayram'da da 'Askıda İyilik' paketlerini ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen iyilikseverlerle buluşturacağını duyurdu.

Boyner'in dört yıl önce başlattığı 'Askıda İyilik' projesi Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. Yapılan bilgilendirmede; Askıda İyilik projesi ile Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 'İyilik Paketleri'ni kar amacı gütmeden, iyiliğin yayılması için satışa sunacak. Müşterilerin, mağazalar ya da boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlerine 30 TL değerindeki iyilik paketleri kolayca eklenebiliyor. Satın alınan İyilik Paketleri için Boyner de aynı miktarda katkı yaparak, alt ve üst giyimden oluşan İyilik Paketlerini Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bu iyilik projesi ile bugüne kadar 43 bin 239 İyilik Paketi, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Koçoğlu: "Bu Bayram'da da sahip olduğumuz yardımlaşma değerimizi yaşatalım"

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Genel Müdür Yarımcısı Nurçin Koçoğlu, proje ile ilgili "Bir paydaşı olduğumuz güzel ülkemizin duyarlılık alanlarına karşı sorumluluk görevi, iyilik yapmak ve iyiliği yaymak temel değerlerimiz arasında yer alıyor. Tüm paydaşlarımızın da desteği ile iyiliği geniş kitlelere yaymayı önemsiyor, iyilikleri çoğaltmak için heyecan duyuyoruz. Milletçe ortak paylaşımlarımızın önde gelenlerinden bayram dönemlerinde iyilik yapmak, karşılık beklemeden yardımlaşma, ortak değerlerde buluşma ve dayanışma duygusu daha da çoğalıyor, bayram coşkusu ile birleşerek yaşanıyor. Bu dönemde müşterilerimizin de dahil olduğu iyilik hareketi ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği sağlayan Askıda İyilik projemiz daha çok yayılıyor. Müşterilerimizin mağazalarımız ve boyner.com.tr'den yaptıkları alışverişlere 30 TL tutarındaki Askıda İyilik paketlerinden ekleyerek ihtiyaç sahipleri ile giyim desteğini buluşturabiliyoruz." dedi.

"Bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 oranında artıyor"

Boyner'in de müşterilerimizin katkısı kadar katkı sağladığı Askıda İyilik paketlerinin proje ortağı ve pandemi döneminde de tüm sağlık çalışanlarına destek için canla başla çalışan Lokman Hekim Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Koçoğlu, "Bayram dönemlerinde Askıda İyilik paket satışlarımız yaklaşık yüzde 70 oranında artıyor. 2016 yılından bu yana Boyner'in her koşulda sürdürmekten vazgeçmediği proje kapsamında bugüne kadar 43 bin 239 İyilik Paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu bayramda da müşterilerimizle birlikte milletçe sahip olduğumuz yardımlaşma değerini yaşatmak, iyiliği yaymak, Askıda İyilik projemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin gülümsemelerine, bayramlarına ek mutluluk oluşturmalarına ortak olmak arzusundayız. İyilik çoğalsın." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL