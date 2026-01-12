ASKON\'dan Kaymakam Kaldırım\'a Ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Tuncay Kaldırım, Yakutiye Kaymakamlığına bu anlamlı ziyaretin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Görüşmede ilçenin huzur ve güven ortamı, bölgedeki ticari faaliyetler ve iş dünyasının katkıları üzerine sohbet edildi.

Kaymakam Tuncay Kaldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'a Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Yazıcıoğlu Erdem Selçuk, Abdullah Güllüce'ye nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Turan, ziyaret anısına Kaymakam Kaldırım'a 'ASKON' tabak hediye etti. - ERZURUM