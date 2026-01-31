ASKON Kayseri Şubesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, olağanüstü genel kurul toplantısını üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda, derneğin teşkilat yapısının güçlendirilmesine ve yeni döneme ilişkin hedeflere yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Genel kurul sürecinde, derneğin kurumsal işleyişi, üyeler arası istişare mekanizmaları ve Kayseri iş dünyasına katkı sunacak çalışmalar ele alındı. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda, seçime tek liste olarak katılan ve yeniden görevlendirilen İlker Barlı başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulu ile ASKON Kayseri Şubesi yeni dönem çalışmalarına başladı. Yeni dönemde; derneğin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliklerinin geliştirilmesi ve şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak faaliyetlerin sürdürülmesi hedeflendi.

Olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların; İlker Barlı başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna, ASKON Kayseri Şubesi'ne ve Kayseri iş dünyasına hayırlı olması temenni edildi. - KAYSERİ