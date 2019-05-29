Askon Üç Hususa Dikkatleri Çekti

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Geleneksel İftar Programında yaptığı konuşmada, iş dünyasının önemli temsilcileri olarak 3 hususa özellikle dikkat çekmek istediklerini belirtti.

İftar programında açılış konuşmasını yapan ASKON Genel Başkanı, Türkiye'nin beka sorunu olduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi;

Neden Sesiniz Hep Milletin İradesine Karşı Yükseliyor

Bütün bu yaşananlar beka meselesi değil de nedir. Türkiye'yi kendi belirledikleri alanın içine hapsetme çabaları nedir.

Evet sormak lazım bu meseleler beka meselesi değil de nedir? Ayrıca, bu baskı ortamına ses çıkarmayarak İstiklal ve İstikbalimizi tehdit ederek her fırsatta ülke ekonomimiz üzerinden bizi sınayanlara karşı sus pus kalırken, içerde bu zihniyete destek çıkarcasına konuşma gereği hissedenlere de seslenmek isterim;

2002'den 2018'e kadar 17 yılda aktiflerini yüzde 7,300 arttıran sizler değil misiniz.

Peki yine sormak istiyorum, Bu ülkeden kazandıklarınız ile devasa şirketler oluyorsunuz da Türkiye'yi ekonomi üzerinden tehdit edenlere karşı neden hep sessiz kalıyorsunuz.Neden sesiniz hep milletin iradesine karşı yükseliyor. Şunu net ifade etmek isteriz, Biz ASKON olarak 1993 yılından 2003 yılına kadar 25 bankanın batırıldığını, bu 10 yıllık dönemde ülkede mafyaların cirit attığını, batırılan bankaların ülkemize maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu günleri çok iyi

biliyoruz. O gün sesiniz hiç çıkmadı. O gün kaygılıyız mesajları vermediniz. Bugün ise dışarıdan müdahale sinyallerini görünce içeride sesiniz çıkmaya başlıyor.

Kaygımız Yok, Devletimize Güvenimiz Tamdır

Allah'ın izni ile bizim kaygımız yok. Anadolu sermayesi dün olduğu gibi bugün de zora taliptir. Nerelerden hangi ekonomilerden bugünlere geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Bu nedenle hiçbir zaman işimizi, gücümüzü, malımızı devletimizin bekasından, milletimizden istiklal ve istikbalinden öncelemedik. Bu nedenle kaygımız yok, devletimize güvenimiz tamdır.

Üç Hususa Dikkatlerinizi Çekmek İsteriz

İş dünyasının güçlü bir temsilcisi olarak önemli gördüğümüz 3 hususa da özellikle dikkatlerinizi çekmek isteriz; Bunlardan ilki, Ülkemizde maalesef ciddi oranda ara elemanı ihtiyacı hasıl olmakta, ne var ki, bu ihtiyacı karşılayacak yeteri kadar tematik liseler bulunmamaktadır. Özellikle bu hususa dikkatlerinizi çekmek istedim efendim.

İkinci bir husus olarak, sanayiciler olarak orta ve uzun vadeli sanayi reform paketlerine ihtiyacımız var. ASKON olarak bir yandan da bu konuya ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda akademik bir heyet ile çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Sanayide Kümelenme Modelini tamamlayarak ilgili bakanlıklara ve zatı alilerinize arz edeceğiz.

Son olarak da, finansmana erişim noktasında daha düşük maliyetli finansman paketlerine ihtiyacımız olduğunu da belirtmek isterim.