Son Dakika Haberleri: Aslan Kafesine Girdik! Ft. Deli mi Ne #yazıtura

Aslan Kafesine Girdik! Ft. Deli mi Ne #yazıtura

1 saat önce

Yeni konseptimiz #yazıtura ile karşınızdayız! Deli mi Ne'nin Abdü'sü ile başlattığımız bu seri umarım hoşunuza gider!

Yeni konseptimiz #yazıtura ile karşınızdayız! Deli mi Ne'nin Abdü'sü ile başlattığımız bu seri umarım hoşunuza gider!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:03 Kaynak: Youtube

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