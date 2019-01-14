Aslan Kafesine Girdik! Ft. Deli mi Ne #yazıtura
1 saat önce
Yeni konseptimiz #yazıtura ile karşınızdayız! Deli mi Ne'nin Abdü'sü ile başlattığımız bu seri umarım hoşunuza gider!
Yeni konseptimiz #yazıtura
ile karşınızdayız! Deli mi Ne'nin Abdü'sü ile başlattığımız bu seri umarım hoşunuza gider!
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:03 Kaynak: Youtube
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