Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da doğalgaz alt yapı çalışmaları
Son Dakika Yaşam Haber

Aslanapa'da doğalgaz alt yapı çalışmaları

36 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin doğalgaza kavuşturulması için hat geçiş yeri tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Aslanapa'da doğalgaz alt yapı çalışmaları, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin doğalgaza kavuşturulması için hat geçiş yeri tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "İlçemize getirilmesi planlanan, doğalgaz çalışmaları kapsamında, Ankara ve Bursa Botaş Boru Hatları Müdürlüğü'nden gelen heyet ve Kütahya Çinigaz İşletme Müdürü Muammer Ay ile birlikte doğalgaz boru hattı ile ilçemiz arasında yer alan arazi ve güzergahta yerinde İncelemelerde bulunduk. Amacımız şirin ilçemiz Aslanapa'ya en kısa sürede doğalgaz getirmektir. Gece gündüz demeden Aslanapa ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lahit mezar arayan definecilere suçüstü
Sünnet düğününde Spiderman Roman havası oynadı! Görüntüler sosyal medyayı salladı Kadınlara özel kıraathane açıldı Tribündeki sütyensiz taraftarı gören ünlü hoca Andrew Gaze, ne diyeceğini şaşırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aslanapa'da doğalgaz alt yapı çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]