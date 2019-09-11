Aslanapa'da doğalgaz alt yapı çalışmaları

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin doğalgaza kavuşturulması için hat geçiş yeri tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.



Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "İlçemize getirilmesi planlanan, doğalgaz çalışmaları kapsamında, Ankara ve Bursa Botaş Boru Hatları Müdürlüğü'nden gelen heyet ve Kütahya Çinigaz İşletme Müdürü Muammer Ay ile birlikte doğalgaz boru hattı ile ilçemiz arasında yer alan arazi ve güzergahta yerinde İncelemelerde bulunduk. Amacımız şirin ilçemiz Aslanapa'ya en kısa sürede doğalgaz getirmektir. Gece gündüz demeden Aslanapa ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA