Aslanapa'ya 6 köyün yararlanacağı sentetik halı saha

Aslanapa İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Ertürk, yaptığı açıklamada, "Özel idaremiz Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Tokul, Örenköy, Aslıhanlar, Yağcılar , Çamdibi ve Çamırdık köylerimizin faydalanması amacıyla, İlçemize bağlı Örenköy'de bir adet sentetik halı sahası yapılacaktır. Yatırımın ilçemiz köylerine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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