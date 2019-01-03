Son Dakika Haberleri: Aslanlar Kafese Giren Bakıcıyı Öldürdü

Aslanlar Kafese Giren Bakıcıyı Öldürdü

1 saat önce

Özbekistan'ın Andican vilayetindeki bir hayvanat bahçesinde kafese giren bakıcı, 2 aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Aslanlar Kafese Giren Bakıcıyı Öldürdü, System.String[]
Özbekistan'ın Andican vilayetindeki bir hayvanat bahçesinde kafese giren bakıcı, 2 aslanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, vilayetin Hocaabad ilçesindeki bir hayvanat bahçesindeki 2 aslan, kafeslerine giren bakıcı H.A'ya saldırdı. Aslanların saldırısına uğrayan 45 yaşındaki bakıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İş güvenliği kurallarının ihmalinin de göz önünde bulundurulduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp Kurumunun ilk tespitlerine göre bakıcı, saldırıda boyun ve vücudundaki çok sayıda derin yara oluşması sonucu öldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:13 Kaynak: AA

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