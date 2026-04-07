Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata giriyor

07.04.2026 13:40
Oyuncu Aslı Bekiroğlu yeniden ameliyata gireceğini duyurdu. Daha önce 6 kez ameliyat geçirdiğini açıklayan oyuncunun 7. kez operasyon geçirecek olması hayranlarını endişelendirdi.

Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum, dualarınızı eksik etmeyin” sözleriyle sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

HATA NEDENİYLE TEKRARLANAN OPERASYONLAR

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada son iki yıl içerisinde oldukça zorlu bir sağlık sürecinden geçtiğini ifade etmişti. Bekiroğlu, bir milyonluk bir ameliyatla başlayan sürecin yapılan hatalar nedeniyle tekrar operasyonlara dönüştüğünü söylemişti.

6 AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Bekiroğlu, yaşadığı süreci anlatırken toplamda 6 kez ameliyat olduğunu ve bazı operasyonların 8-9 saat sürdüğünü belirtmişti. Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak yıprandığını da dile getirmişti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATMIŞTI

Başarısız geçen bazı operasyonlar nedeniyle tekrar ameliyat olmak zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, yaşadığı süreçle ilgili hukuki haklarını aramaya karar verdiğini de açıklamıştı.

DESTEK MESAJLARI

Aslı Bekiroğlu’nun yeniden ameliyat olacağını açıklamasının ardından hayranları sosyal medyada destek mesajları paylaştı. Oyuncunun ameliyat sonrası sağlık durumunun nasıl olacağı ise merak konusu oldu.

