Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata giriyor

Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Yarın sabah yeniden ameliyata giriyorum, dualarınızı eksik etmeyin” sözleriyle sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.
Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada son iki yıl içerisinde oldukça zorlu bir sağlık sürecinden geçtiğini ifade etmişti. Bekiroğlu, bir milyonluk bir ameliyatla başlayan sürecin yapılan hatalar nedeniyle tekrar operasyonlara dönüştüğünü söylemişti.
Bekiroğlu, yaşadığı süreci anlatırken toplamda 6 kez ameliyat olduğunu ve bazı operasyonların 8-9 saat sürdüğünü belirtmişti. Bu süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak yıprandığını da dile getirmişti.
Başarısız geçen bazı operasyonlar nedeniyle tekrar ameliyat olmak zorunda kaldığını söyleyen oyuncu, yaşadığı süreçle ilgili hukuki haklarını aramaya karar verdiğini de açıklamıştı.
Aslı Bekiroğlu’nun yeniden ameliyat olacağını açıklamasının ardından hayranları sosyal medyada destek mesajları paylaştı. Oyuncunun ameliyat sonrası sağlık durumunun nasıl olacağı ise merak konusu oldu.
