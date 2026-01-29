Asllani İstanbul'a Geliyor - Son Dakika
Asllani İstanbul'a Geliyor

29.01.2026 20:29
Beşiktaş, transfer görüşmeleri için Kristjan Asllani'yi bu gece İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'da olacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

