Asmin Çabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı
Asmin Çabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı

Asmin Çabas Cizre\'de Coşkuyla Karşılandı
24.12.2025 14:55
U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2. olan Asmin Çabas, memleketi Cizre'de büyük bir sevinçle karşılandı.

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 2. olan milli boksör Asmin Çabas, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde ailesi, antrenörü ve okul arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Almanya'nın Berlin şehrinde 10-17 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen U17 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizreli milli sporcu Asmin Çabas, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa 2.'si oldu. Şampiyona sonrası Şırnak Şerafettin Elçi Havaliman'ına inen milli sporcu Asmin Çabas, antrenör ve eski milli boksör Rıdvan Budak, Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, ailesi ve okul arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Coşkulu karşılamada duygusal anlar yaşayan genç sporcu, sevincini ve heyecanını ailesi ve arkadaşlarına sarılarak paylaştı.

Okul bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli sporcu Asmin Çabas, "Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen U17 Avrupa Boks Şampiyonası'na katıldım. 48 kiloda dövüşerek ülkemizi temsil ettim. Hedefim şampiyonluktu ancak ikincilik nasip oldu. Bu da güzel, gurur verici bir sonuç. Müsabakalar benim için heyecanlı olduğu kadar, psikolojik ve fiziksel olarak da çok zor geçti" dedi.

Havalimanındaki karşılama töreninin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Çabas, "Ailemi orada görmek ve bu güzel duyguyu onlara yaşatmak benim için çok gurur vericiydi. Bu benim için bir başlangıçtı. Önümüz açık, inşallah daha iyi derecelerle Avrupa Şampiyonlukları, Dünya Şampiyonlukları elde edeceğim" şeklinde konuştu.

Ahmet Oktay: "Bu başarı, Asmin için yolun başlangıcıdır"

Son anda kaçırılan şampiyonluğu kendi lehlerine gördüklerini ifade eden Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay, "Önümüzdeki müsabakalarda daha büyük başarılar yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu başarı, Asmin için yolun başlangıcıdır. Nasip olursa Asmin, ablaları Nurselen ve Pınar gibi daha büyük başarılar yakalayacaktır. Bu başarıyı yakalayacağını düşünüyorduk ve umuyorduk. Bu başarının gelmesi bizleri, Cizre Spor Lisesi ailesini çok mutlu etmiştir. Umarım diğer öğrenci arkadaşlarına da örnek olur ve başarıları daim olur" şeklinde konuştu.

Bu başarının şu an için tatmin ettiğini söyleyen Cizre Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve eski milli boksör Rıdvan Budak da, "Çünkü Asmin daha 15 yaşında. Seneye de yıldızlar kategorisinde yarışacak. Bizim için iyi bir derece, belki de hayırlısı buymuş. Şampiyon olsaydı belki daha az çalışacaktı ancak şimdi şampiyon olmak için daha fazla çalışacak. Sadece Avrupa şampiyonluğu değil, seneye dünya şampiyonluğuna da hazırlanacak. Öncelikle Türkiye şampiyonu olması lazım. Türkiye şampiyonu olduktan sonra hazırlıklarımız Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na yönelik olacak. Asmin sabah akşam antrenman yaparak turnuvaya hazırlandı. Milli takım öncesi Cizre'de çok çalıştı ve milli takım kampında da bu çalışmalarına devam etti. Bu çalışmaların meyvesini de gümüş madalya olarak aldık, çok mutluyuz. Asmin'i ileride olimpiyatlarda göreceğiz inşallah. En büyük hedefimiz de Olimpiyat şampiyonluğu, tabii ki bunun için biraz daha çalışması gerekiyor" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Asmin Çabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Asmin Çabas Cizre'de Coşkuyla Karşılandı
