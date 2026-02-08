ASO Yönetimi Dijital ve Yeşil Dönüşümü Ele Aldı

??????? Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yönetim kurulu üyeleriyle İstanbul ve Kocaeli'de çeşitli temaslarda bulundu.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, ASO yönetimi, Gebze Bilişim Vadisi ve İstanbul MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti, İstanbul ve Kocaeli sanayi odalarında görüşmeler gerçekleştirdi.

Bilişim Vadisi ziyaretinde, ASO'nun kuruluş hazırlıklarını sürdürdüğü ASO Teknoloji Üssü kapsamında Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim ekosistemine değer katacak yaklaşımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

ASO yönetimi, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Heyet, İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kurulan MEXT Teknoloji Merkezi'nde de sanayide dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardıç başkanlığındaki ASO heyeti, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Ardıç, sanayi odaları olarak birlik, dayanışma ve ortak akıl içinde hareket ettikçe sanayinin geleceğinin çok daha sağlam temeller üzerinde inşa edileceğini bildirerek, "Türk sanayicisinin bu dayanışma ruhu, ülkemiz sanayisinin en büyük gücüdür." ifadesini kullandı.

Sanayinin rekabet gücünü belirleyen en temel alanların başında, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yapay zekanın üretim süreçlerine etkin biçimde entegre edilmesinin geldiğini belirten Ardıç, "Bu alanlarda atılan her somut adım, sanayimizin verimliliğini ve küresel rekabet gücünü doğrudan artırıyor. ASO olarak sanayi işletmelerimizin dijital, yeşil ve yapay zeka odaklı dönüşümünü hızlandıracak, üretimde katma değeri yükseltecek çalışmaları öncelikli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.