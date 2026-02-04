Asrın felaketinin simge bebeklerinden Korkmaz bebek şimdi 3 yaşında - Son Dakika
Asrın felaketinin simge bebeklerinden Korkmaz bebek şimdi 3 yaşında

04.02.2026 10:44
Yozgat'ta yaşayan Korkmaz ailesi, asrın felaketinde 48 saat sonra enkazdan çıkarılan ve depremin simge bebeklerinden olan Muhammed Doğan Kormaz ile yaralarını sarıyor, hayata tutunuyor.

Sorgun ilçesine bağlı Karakız Beldesinde yaşayan Korkmaz Ailesinin gelini ve torunu 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybetti. Gelin Ceren Korkmaz, ailesini ziyarete gittiği Kahramanmaraş Elbistan'da depreme yakalandı ve çocuklarıyla enkaz altında kaldı. Ceren Korkmaz ve oğlu Ali Korkmaz hayatını kaybederken 48 saat sonra enkazdan sağlıklı şekilde kurtarılan Muhammed Doğan Korkmaz, başparmağını emerken çekilen fotoğrafıyla depremin simge bebekleri arasında yer aldı. 48 saat enkaz altında kalmasına rağmen bulunduğunda tok olduğu söylentileri ile gündeme geldi. Muhammed bebek şimdi 3 yaşında. Depremin ardından küçük Muhammed ise babası, babaannesi ve dedesiyle yaşamını sürdürüyor.

"Allah büyük bir ders verdi"

Cemal Korkmaz 6 Şubat depremlerinde eşi Ceren Korkmaz ve oğlu Ali Korkmaz'ı kaybetti. Küçük oğlu Muhammed ise enkazdan sağ çıkarıldı. 6 Şubat depremleri yaşandığında, yurt dışında inşaat işleri için bulunan Cemal Korkmaz, depremden 2 gün sonra Türkiye'ye döndüğünde acı tablo ile karşı karşıya kaldı. Cemal Korkmaz "Geldiğimde oğlumun ve eşimin ölüm haberini duydum. Depremden sonra cenazelerimizi getirdik. Buraya defnettik. Oğlum o zaman 2 aylıktı şu an 3 yaşında. Allah büyük bir ders verdi tabii ki alana ve anlayana. Depremden insanların ders almasını isterim. Allah kimseye yaşatmasın. Depremden sonra benim hayatım 3 yıl boyunca zehir oldu" dedi.

"Gelinim ve torunumun cenazelerini burada defnettik"

Babaanne Yadigar Korkmaz, Muhammed'in bakımını üstlendi. Yadigar Korkmaz "48 saat göçük altında kaldıktan sonra ancak çıkarabildik. Gelinim ve çocuklar ilk depremde kurtulmuşlardı. İkinci depremde yakalandılar. İkinci depremde gelinim, torunum, annesi ve kardeşi vefat ettiler. 2 aylık Muhammed sağ çıktı. Muhammed çıkarılırken oradaydım. İlk Muhammed'i çıkardılar, ambulansla hastaneye gönderdiler. İkinci olarak Ali'mi çıkardılar. Üçüncü Ceren'im, annesi ve kardeşi çıkarıldı. Gelinim ve torunumun cenazelerini aldık, geldik, buraya defnettik. Sonra Muhammed'in Ankara'da tedavileri yapıldı" diyerek depremden sonraki süreçten söz etti.

"Gelinimi zaman zaman rüyamda görüyorum"

Torununa bakarken mutlu olduğunu belirten babaanne Yadigar Korkmaz "Muhammed'le vakit dolu dolu geçiyor. İyi ki Rabbim onu bize vermiş. Ölenler şehit oldu ona inancımız var. Rüyamda gördüğüm zaman çok güzel makamlarda görüyorum. Zaman zaman rüyamda görüyorum. 'Ceren geldin mi?' diye soruyorum. 'Anne tabii ki geliyorum burada benim çocuğum var. Ben onu görmeye geliyorum. Ben her Cuma buradayım anne. Ben ölmedim, yaşıyorum, ben sizi görüyorum, siz beni görmüyorsunuz. Muhammed Doğan'ı da görüyorum ben' diyor" cümlelerini kullandı.

"Ömrümüz var oldukça torunumu büyüteceğiz"

Dede Yaşar Korkmaz ise "Muhammed göçükten 48 saat sonra parmağını emerek çıktı. Gelinim Ceren 27 yaşında vefat etti. 7 yaşında torunum vefat etti. Söylenecek çok şey var ama yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Bir şey diyemiyoruz. Muhammed'i biz büyütüyoruz, bizim yanımızda. Muhammed'i çıkardığımızda umutla diğerlerinin de çıkmasını bekledik. İlk önce Muhammed çıktı. Öbürlerinin öldüğünü tahmin ediyorduk. Ben çıkardım Muhammed'i. Babaannesiyle hastaneye gönderdik. Muhammed bize moral oluyor, onun için ayakta duruyoruz. Ömrümüz var olduğu müddetçe onu büyüteceğiz. İnşallah 14-15 yaşına yetiştiğini gözümüz görür" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

