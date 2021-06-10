Assos Antik Liman'daki kaya ıslahı çalışmalarına dağcılar da katılıyor - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı'ndaki kaya ıslahı çalışmaları sürüyor. Profesyonel dağcılar da çalışmalarda görev alıyor.

Kuruluşu M.Ö. 2 bine uzanan Assos Antik Liman'a inen yolun yamacında, tehlike yaratan kayaların geçen ay başlatılan ıslah çalışmasına devam ediliyor. Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce 26 Mart'ta ihalesi yapılan ve 500 günde bitirilmesi planlanan çalışmalar için Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edilirken; tehlike yaratan kaya parçalarının ıshalı için 3 paletli kepçe ve kırıcı tarafından çalışma gerçekleştiriliyor. Kaya parçalarının ıslahı sonrasında çıkan hafriyat malzemeleri de kamyonlarla bölgeden çıkartılıyor.