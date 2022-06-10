Asteroitleri kovalayan NASA uzay aracı Lucy'nin güneş panelinin tamiri sürüyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 16 Ekim'de uzaya fırlattığı Lucy'nin güneş panellerinden oluşan kanadının tamirinin sürdüğünü duyurdu.

NASA, konuya dair yaptığı bilgilendirmede, gaz devi Jüpiter'in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini incelemekle görevlendirilen Lucy'nin iki dev güneş panelinden birinin tam olarak açılmadığını kaydetti.

Lucy'nin güneş panelinin tamiri için ekiplerin "çok aşamalı bir çaba sürecinde" olduğunu vurgulayan NASA, güneş panelinin motorunun hem birincil hem de yedek motor kordonları kullanarak çalıştırılmasının denendiğini belirtti.

Uzay aracı Lucy'deki ekip ise güneş paneli motorunun beklendiği gibi çalıştığı, panellerden birini açan kordonun daha fazla sarıldığı ve motorun aşırı ısınmasını önlemek için bir kaç kez çalıştırdıktan sonra sonuçların analiz edilmesi için durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Ekibin analizinin ardından, tamir çalışmalarının istenilen doğrultuda ilerlediğine ve tamirin ikinci aşamasına olanak sağladığına işaret edildi.

Lucy ekibinin çalışmalarının, güneş panellerinden oluşan kanadın tam olarak açılmasını sağlanmamasına karşın "kanada daha fazla gerginliğin uygulanabilmesi için ihtiyaç olan konuşlandırmayı sağlayarak" kanadın açılmasına yönelik girişimlere imkan vereceği ifade edildi.

NASA, kanada daha fazla gerginlik verilmesinin, kanadın pozisyonunu sabitlemesine karşın bunun kanadın açılmasını sağlamayabileceğini ancak Lucy'nin uçuşuna yeterli olabileceğini aktardı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan uçuşta yaşanan sorun uzay aracının 12 yıl sürecek yolculuğunun başladığı gün, havalanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı.

Lucy'nin 7 metre çapındaki dairesel güneş panelinden birinin yalnızca yüzde 75 ila 95 arasında açılabildiği, kanadı yeniden açma girişiminin kasım ortasından önce gerçekleşemeyeceği açıklanmıştı.

Kanattaki sorunun yaklaşık 6 milyon kilometre uzaklıktaki Lucy'nin devam eden yolculuğunu etkilemediği, bu nedenle bir sonraki adımı bulmak için acele edilmediği kaydedilmişti.

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 16 Ekim'de Atlas V roketiyle uzayın derinliklerine gönderilen Lucy'nin misyonunun "Güneş Sistemi'nin ortaya çıkışına dair önemli bilgiler toplamak" olduğu aktarılmıştı.

NASA'nın bu misyonu, adını ABD'li paleoantropologlar Donald Johanson ve Tom Gray'in 1974'te Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde bulduğu 3,2 milyon yıllık fosilden alıyor.???????