Asteroitleri kovalayan NASA uzay aracı Lucy'nin güneş panelinin tamiri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asteroitleri kovalayan NASA uzay aracı Lucy'nin güneş panelinin tamiri sürüyor

10.06.2022 11:43
Asteroitleri kovalayan NASA uzay aracı Lucy'nin güneş panelinin tamiri sürüyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 16 Ekim'de uzaya fırlattığı Lucy'nin güneş panellerinden oluşan kanadının tamirinin sürdüğünü duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi'ndeki "fosilleri" ortaya çıkarmak için 16 Ekim'de uzaya fırlattığı Lucy'nin güneş panellerinden oluşan kanadının tamirinin sürdüğünü duyurdu.

NASA, konuya dair yaptığı bilgilendirmede, gaz devi Jüpiter'in yörüngesini paylaşan Truva asteroitlerini incelemekle görevlendirilen Lucy'nin iki dev güneş panelinden birinin tam olarak açılmadığını kaydetti.

Lucy'nin güneş panelinin tamiri için ekiplerin "çok aşamalı bir çaba sürecinde" olduğunu vurgulayan NASA, güneş panelinin motorunun hem birincil hem de yedek motor kordonları kullanarak çalıştırılmasının denendiğini belirtti.

Uzay aracı Lucy'deki ekip ise güneş paneli motorunun beklendiği gibi çalıştığı, panellerden birini açan kordonun daha fazla sarıldığı ve motorun aşırı ısınmasını önlemek için bir kaç kez çalıştırdıktan sonra sonuçların analiz edilmesi için durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Ekibin analizinin ardından, tamir çalışmalarının istenilen doğrultuda ilerlediğine ve tamirin ikinci aşamasına olanak sağladığına işaret edildi.

Lucy ekibinin çalışmalarının, güneş panellerinden oluşan kanadın tam olarak açılmasını sağlanmamasına karşın "kanada daha fazla gerginliğin uygulanabilmesi için ihtiyaç olan konuşlandırmayı sağlayarak" kanadın açılmasına yönelik girişimlere imkan vereceği ifade edildi.

NASA, kanada daha fazla gerginlik verilmesinin, kanadın pozisyonunu sabitlemesine karşın bunun kanadın açılmasını sağlamayabileceğini ancak Lucy'nin uçuşuna yeterli olabileceğini aktardı.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan uçuşta yaşanan sorun uzay aracının 12 yıl sürecek yolculuğunun başladığı gün, havalanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı.

Lucy'nin 7 metre çapındaki dairesel güneş panelinden birinin yalnızca yüzde 75 ila 95 arasında açılabildiği, kanadı yeniden açma girişiminin kasım ortasından önce gerçekleşemeyeceği açıklanmıştı.

Kanattaki sorunun yaklaşık 6 milyon kilometre uzaklıktaki Lucy'nin devam eden yolculuğunu etkilemediği, bu nedenle bir sonraki adımı bulmak için acele edilmediği kaydedilmişti.

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 16 Ekim'de Atlas V roketiyle uzayın derinliklerine gönderilen Lucy'nin misyonunun "Güneş Sistemi'nin ortaya çıkışına dair önemli bilgiler toplamak" olduğu aktarılmıştı.

NASA'nın bu misyonu, adını ABD'li paleoantropologlar Donald Johanson ve Tom Gray'in 1974'te Etiyopya'nın kuzeydoğusundaki Afar bölgesinde bulduğu 3,2 milyon yıllık fosilden alıyor.???????

YORUMLAR
500
Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası ABD'de aynı bölgede son iki günde ikinci askeri helikopter kazası
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güneş, NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asteroitleri kovalayan NASA uzay aracı Lucy'nin güneş panelinin tamiri sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:39 Britney Spears'in düğününde arbede çıktı! Eski eşi törene zorla girmeye çalışınca ortalık savaş alanına döndü
11:36 İki farklı ilde evlat dehşeti! Biri annesini, diğeri babasını öldürdü
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
11:16 İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdi! Genelgede düğün ve nişan benzeri etkinliklerle ilgili uyarılara yer verildi
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 12:07:16. #1.12#
SON DAKİKA: Asteroitleri kovalayan NASA uzay aracı Lucy'nin güneş panelinin tamiri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement